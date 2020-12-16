Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahnesi sosyal medyayı yıktı!

AŞKINI ANLATTI

Aslı Enver'den 2015'te boşanan, Berrak Tüzünataç'la üç yıl aşk yaşayan, bir diğer meslektaşı Dilan Çiçek Deniz'le olan ilişkisi ise kısa süren Sokullu, geçtiğimiz günlerde Hello dergisine özel hayatına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Sosyetik çift Sinem-Kemal Gürkaynak'ın kızları Eda ile birlikte olan 35 yaşındaki oyuncu, "Başlarda ayrı şehirlerde, farklı zaman dilimlerinde yaşadık. Bu bize beraberken anda kalabilmeyi öğretti. Çok keyifli vakit geçirmeye başladık. Pozitif ve mutlu bir enerjimiz var. Birbirimizin hayatını kolaylaştırıyoruz" demişti.