Gence Bey kimdir, tarihte var mı sorularıyla ilgili araştırmalar akşam saatlerinde artış gösteriyor. Kuruluş Osman'a geçtiğimiz haftalarda katılan ünlü kick boks ustası Zabit Samedov dizide Gence Bey karakteriyle ön plana çıktı. Kısa sürede Osman Bey'in en sadık adamlarından olan Gence Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman Gence Bey'i oynayan Zabit Samedov kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN GENCE BEY KİMDİR?
Kuruluş Osman'daki Gence Bey hakkında tarihte bir bilgi yer almıyor. Ancak bu akşam dizinin sahnelerinden birinde Karabağ'dan geldiğini Bamsı Bey'e söylüyor.
İşte Gence Bey'i canlandıran Zabit Samedov'un hakkında detaylı bilgi;
ZABİT SAMEDOV KİMDİR?
Zabit Samedov 21 Temmuz 1984 tarihinde Gürcistan'da doğdu. Azerbaycan Türkü profesyonel kick boksçudur. K-1 Dünyası Avrupa Kıtasındaki başarılarıyla bilinen Samedov çabukluğu, ayak hareketleri ve sıçrayarak vurduğu yumruklar ile popüler olmuştur.
UNVANLARI
2009 K-1 World Grand Prix in Łódź champion
2008 K-1 Europe GP runner-up
2007 K-1 World GP in Las Vegas runner-up
2007 K-1 Rules Kick Tournament in Marseilles champion
2006 K-1 Fighting Network in Riga champion
2006 K-1 Hungary Grand Prix champion in Debrecen
2006 IFMA World Champion
2006 WMF World Amateur Muay Thai Championship Winner in Thailand
2004 WKBF European Kickboxing champion
2004 WAKO Thaiboxing World champion in Ukraine
2003 "Kristall Cup" Kickboxing runner-up
2002 "Kristall Cup" Kickboxing champion
2002 WKBF BARS Gold Cup Kickboxing champion
2001 IFMA European Muay Thai champion
2000 WAKO Thaiboxing World Cup champion
1999 Zabitli Ceyhun Kuboku
KURULUŞ OSMAN 38. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Osman Bey'in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey'in girişimleri ile Kayı Obası'nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilir.
Kulucahisar Kalesi'ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu'ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun'u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendirir.
Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu'yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey'den gelen haber obada bomba etkisi yaratır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'den gelen haber ne?
Savcı ve Dündar Beyler, Toy'dan istediğini alabilecek mi? Osman Bey, Bizans-Moğol kıskacından kurtulmak üzere kiminle ittifaka gidecek? Targun Hatun, Nikola'dan aldığı zehirle ne yapacak?
Flatyos, Osman Bey'i ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun ve Targun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?