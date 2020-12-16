Gence Bey kimdir, tarihte var mı sorularıyla ilgili araştırmalar akşam saatlerinde artış gösteriyor. Kuruluş Osman'a geçtiğimiz haftalarda katılan ünlü kick boks ustası Zabit Samedov dizide Gence Bey karakteriyle ön plana çıktı. Kısa sürede Osman Bey'in en sadık adamlarından olan Gence Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman Gence Bey'i oynayan Zabit Samedov kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

KURULUŞ OSMAN GENCE BEY KİMDİR?

Kuruluş Osman'daki Gence Bey hakkında tarihte bir bilgi yer almıyor. Ancak bu akşam dizinin sahnelerinden birinde Karabağ'dan geldiğini Bamsı Bey'e söylüyor.

İşte Gence Bey'i canlandıran Zabit Samedov'un hakkında detaylı bilgi;