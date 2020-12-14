Son zamanlarda yer aldığı projelerden çok çalkantılı aşk hayatı ile gündeme gelen Berrak Tüzünataç sosyal medyada ilgi odağı oldu. Berrak Tüzünataç, sanatçı Burcu Karademir ve görsel sanatlar alanındaki çalışmalarıyla tanınan Esra Gülmen ile birlikte yeni bir projeye giriştiklerini duyurdu. Proje için verdiği pozlarla ise sosyal medyanın en çok konuşulanlarından biri oldu. Paylaşımının sanatsal bir çalışma olduğunu söyleyen Tüzünataç'ın vücudundaki 'bla' yazıları dikkat çekti. Peki, Berrak Tüzünataç'ın paylaşımıyla gündeme gelen bla bla ne demek, ne anlama geliyor?
Son zamanlarda yer aldığı projelerden çok çalkantılı aşk hayatı ile gündeme gelen Berrak Tüzünataç sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç son yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başardı.
Berrak Tüzünataç'ın sanatsal bir çalışma olduğunu söylediği üstsüz pozları sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.
Berrak Tüzünataç'ın vücudunu yazılarla doldurduğu paylaşımları kısa sürede yayıldı.
İşte Berrak Tüzüzataç'ın çok konuşulan pozları...
Berrak Tüzünataç, sanatçı Burcu Karademir ve görsel sanatlar alanındaki çalışmalarıyla tanınan Esra Gülmen ile birlikte yeni bir projeye giriştiklerini duyurdu.
Tüzünataç paylaşımında projenin ayrıntılarıyla ilgili bilgi vermezken paylaştığı fotoğraf ilgi çekti. Üstsüz pozlar veren ünlü oyuncu, vücuduna "bla bla bla" ifadelerini yazdı. "Bla bla bla" ifadesi İngilizce'de her ne kadar "üç nokta" anlamına gelse de argoda "boş konuşmak" olarak da kullanılıyor.
Öte yandan Tüzünataç paylaşımında, "Farklı yaratıcılık ve sanat dallarına odaklanan üç kadın sanatçı olarak; bizim için çok önemli olan bir şeyi ifade etmek için işbirliği yaptık. Yani, her birimiz en iyi oldukları şeyi yaptık. Bu, herhangi bir marka veya dergi tarafından sipariş edilen bir 'iş' değil. Bizim için gerçekten önemli olan şeyleri yaratmak ve anlatmak için tüm potansiyelimizi kullanıyoruz. Bizi izlemeye devam edin" diyerek proje ile ilgili bilgilerin geleceğini yazdı.
"BİZİ HEP GÖREBİLİRSİNİZ"
Geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülenen oyuncu, Ali Yörenç ile ilişkisi hakkında ilk kez konuşmuş, "Her şey yolunda, gayet iyiyiz" demişti.
Sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşan Tüzünataç, "Her şey iyi, başka söyleyecek bir şey yok. Bizi hep görebilirsiniz" şeklinde konuşmuştu.
"KESİNLİKLE"
Bu görüntüler sonrası Ali Yörenç ile aşk yaşadığını duyuran Tüzünataç, sevgilisiyle pozunu 'absolutely' yani 'kesinlikle' yazan notla paylaşmıştı.
Son olarak Instagram hesabında, ayaklarını sevgilisinin sırtında gezdirip masaj yapan Berrak Tüzünataç, "İlk reels teşebbüsümde Ali'yi harcadım" notunu düşmüştü. * Reels: Ses ve müzik içerek kısa video.