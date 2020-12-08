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Birkan Sokullu'nun sevgilisini görenler güzelliğine hayran kaldı! Meğer Birkan Sokullu'nun sevgilisi sosyetik isimmiş

Yaşını göstermeyen oyunculardan biri olan Birkan Sokullu, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 35 yaşındaki oyuncu Hayat Şarkısı, Yaşamayanlar, Küçük Sırlar, Bir Aile Hikayesi gibi dizilerde rol aldı. Son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide rol alan Birkan Sokullu hakkında araştırma yapanlar sevgilisinin kim olduğunu görünce şaşıp kaldı. Bir dönem Aslı Enver'le kısa süreli bir evlilik yaşayan Birkan Sokulu meğer sosyetik güzelle aşk yaşıyormuş. İşte başta Birkan Sokullu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

08.12.2020 14:54 - Son Güncelleme: 08.12.2020 14:54
Birkan Sokullu'nun sevgilisini görenler güzelliğine hayran kaldı! Meğer Birkan Sokullu'nun sevgilisi sosyetik isimmiş

Aslı Enver ile evliliklerinin ardından Berrak Tüzünataç ve Dilan Çiçek Deniz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Birkan Sokullu aşkı sosyetik güzelde buldu. Peki Birkan Sokullu'nun sevgilisi kim? İşte başta Birkan Sokullu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

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Birkan Sokullu'nun sevgilisini görenler güzelliğine hayran kaldı! Meğer Birkan Sokullu'nun sevgilisi sosyetik isimmiş

MERVE DİZDAR VE EŞİ GÜRHAN ALTUNDAŞAR

Birkan Sokullu'nun sevgilisini görenler güzelliğine hayran kaldı! Meğer Birkan Sokullu'nun sevgilisi sosyetik isimmiş
Birkan Sokullu'nun sevgilisini görenler güzelliğine hayran kaldı! Meğer Birkan Sokullu'nun sevgilisi sosyetik isimmiş
Birkan Sokullu'nun sevgilisini görenler güzelliğine hayran kaldı! Meğer Birkan Sokullu'nun sevgilisi sosyetik isimmiş
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