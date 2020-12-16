Sinema ve tiyatro oyuncusu, şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. İlk bestesini 15 yaşındayken yaptı. Halil Sezai Paracıkoğlu'nun en çok bilinen Şşarkıları, Paramparça, İsyan, Ağlamışız, Sen ve Ben, Olsun, Hayalimin Ortasında, Sonbahar, Seni Beklemek, Esme, Sevda Tanrıçası, Yanıma Gel, Aşk Yasak Ağlıyor, Fırtına, Bir Rüzgar Esti, Üşürken, İsyan ve İncir Reçeli filminde söylediği Duman şarkısıdır.

İlk albümü olan "Seni Beklerken", Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle 21 Kasım 2011′de yayınlandı. Ayrıca 2012 yılında "Seni Beklerken" adlı albümü ile büyük başarı yakalayan sanatçının bir anda sosyal medyada en çok konuşulan isim haline gelmişti. "Seni Beklerken" albümünde Paramparça, Fırtına, Sonbahar, İsyan, Duman, Sevda Tanrıçası, Yanıma Gel gibi söz ve müziklerin birçoğu kendine ait olan eserleri yer almaktadır.