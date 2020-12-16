Selcan Asyalı, 2016 yılında Avrupa Müzik etiketiyle "Helal Et" adlı ilk stüdyo albümünü çıkardı. Tamamen yeni bestelerden oluşan albümünde; Aysel Gürel, Ersay Üner, Ayla Çelik, Gökhan Tepe, Emirkan, Şebnem Sungur, Ravi İncigöz, Yasemin Pulat, Cüneyt Tek, Reşit Gözdamla gibi isimlerle çalıştı.

Şarkıcı Asyalı, albümünden ilk çıkışını Nadir Bekar yönetmenliğinde kliplendirilen ve Ersay Üner'e ait olan "Seni Severdim" şarkısıyla yapmıştır. İkinci klip çalışmasını ise albümün isim şarkısı olan ve sözleri Şebnem Sungur'a, bestesi Ayla Çelik'e ait olan "Helal Et" adlı şarkıyla yapmıştır. 2017 yılının yaz aylarında ise "Zor Gibi" şarkısının video klipi, dinleyicilere sunulmuştur. Şarkıcının sunulan video klipleri, milyonlarca kez izlenerek büyük bir başarı yakalamıştır.

2017'de ise "Zor Gibi" şarkısının video klibi, dinleyicilere sunuldu.