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    • 31.10.2020 11:45
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    66 yaşındaki komşusunu darp eden kendini böyle savundu: Pişmanım! | Magazin haberleri

    İstanbul Tuzla'da 66 yaşındaki komşusunu darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan davasında karar çıktı. Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılırken kararla birlikte tahliyesine karar verildi. Dün hakim karşısına çıkan Halil Sezai,  Hüseyin Meriç'e odun parçası ile vurmadığını, onu tehdit etmediğini ileri sürdü, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyledi.

    Seda Nur Günaydın

    Tuzla'da 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında karar çıktı. Hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenen Paracıkoğlu, İstanbul Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, Meriç ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

    GÜRÜLTÜ MESELESİ

    Ünlü şarkıcı, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; Paracıkoğlu ile komşusu arasında olay günü gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı ifade edilmişti.

    Sezai'nin silahla tehdit, silahla kasten yaralama, alenen hakaret, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istenmişti.

    'YAŞANANLARDAN DOLAYI ÇOK PİŞMANIM'

    Halil Sezai Paracıkoğlu, mahkemede verdiği savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, komşusu Hüseyin Meriç'e odun parçası ile vurmadığını, onu tehdit etmediğini ileri sürdü, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyledi.
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    Haberler Magazin 66 yaşındaki komşusunu darp eden Halil Sezai kendini böyle savundu: Pişmanım! | Magazin haberleri