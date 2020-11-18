'ODUN PARÇASI İLE VURARAK YARALADIĞI VİCDANİ KANAATİNE VARILMAKLA...'

Gerekçeli kararda, "Müşteki sanığın kendisine odun ile vurduğunu beyan ettiği, Rıdvan'ın sanığın tanığı olmakla tarafsız tanık olmadığı, mahkememizce objektif beyanda bulunabileceğine ilişkin kanaat edinilmediğinden beyanlarına itibar edilemediği, Adli Tıp Kurumu raporunda müştekinin tarif ettiği yerde künt cisim ile gerçekleşmiş olabilecek bir yaralanmaya yer verildiği, sanığın silahtan sayılan odun parçası ile vurmak suretiyle yaraladığı vicdani kanaatine varılmakla, sanığın atılı suçtan mahkumiyetine karar vermek gerekmiştir" denildi.

Halil Sezai'nin müştekiye hakaret ettiği belirtilen gerekçeli kararda, müştekinin sanığa hakaret ettiği iddialarına ilişkin ise beyanları objektif olmadığı kanaatine varılan tanık beyanı dışında delil bulunmadığı, olayda karşılıklı hakaret bulunmadığı belirtildi.