Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat Sevcan Yaşar olayında son durum nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Sermiyan Midyat tarafından darbedilen Sevcan Yaşar ses kayıtlarını ortaya çıkardı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan bu gelişmeden sonra Sermiyan Midyat Sevcan Yaşar hakkındaki gelişmeler yakından araştırılır oldu. İşte tüm detaylar…
SERMİYAN MİDYAT SEVCAN YAŞAR OLAYINDA SON DURUM NEDİR?
Sermiyan Midyat tarafından darbedilen Sevcan Yaşar o ses kaydını ortaya döktü! Sermiyan Midyat hakkında, 'Çıplak görüntülerimi çekip beni tehdit etti' diyen Sevcan Yaşar, Instagram'dan ses kayıtlarını ve darp raporlarını paylaştı.
Sermiyan Midyat, sevgilisi Sevcan Yaşar'ı beraber yaşadıkları evde darp etti. Üstelik Midyat, tehdit ve hakaretlerle de olayın üzerinin örtülmesini istedi. Olay mahkemeye taşındı. Geçtiğimiz günlerde soruşturma tamamlandı. İddianamede, müşteki şüpheli Sermiyan Midyat'ın ''zincirleme hakaret'', ''zincirleme tehdit'' ve ''kasten yaralama'' suçlarından toplamda 1 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?
Ankara'da dünyaya gelen Sermiyan Midyat, kariyeri boyunca birçok projede yer almıştır. İşte, Sermiyan Midyat hakkında bilinmesi gerekenler...
Sermiyan Midyat, 2 Aralık 1974 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde dünyaya geldi. 1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü.
1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesi'ne geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi ustalarla çalıştı. 2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak yer aldı.
Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti. Ayrıca Mustafa Cecelinin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Denizin seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir.
OYUNCULUK KARİYERİ
Ağır Romantik (2019)
Bir Baba Hindu (2016) - Fadıl Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.
Anasının Oğlu (2014)
Analı Oğullu (2014)
Sevdaluk (2014)
Hükümet Kadın 2 (2013) Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.
Hükümet Kadın (2013) Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.
Kalbim Seni Seçti (2011)
Hakan Bey (2011)
Ay Lav Yu (2010) Aynı zamanda senaryosu ve yönetimi de kendisine aittir.
Hanımeli Sokağı (2010)
Eve Dönüş (2006)
Polis (2006)
Sıla (2006) - Berzan
Banyo (2005)
Kırık Kanatlar (2005) - Yüzbaşı Şahin
Emret Komutanım (2005) - Arıza Hamza
Biz Boşanıyoruz (2004) - Ali Babaç
Pardon (2004) - Enişte
Gece Yürüyüşü (2004) - Süleyman
Bir Dilim Aşk (2004)
Şarkılar Seni Söyler (2003) - Sinan
Şöhretler Kebapçısı (2003) - Ali Babaç
Koçum Benim (2002) - Kurtuluş Koç
Kuzenlerim (2002) - Serdar
Hiçbiryerde (2001)
Bizim Otel (2001)
Halk Çocuğu (2000)
Büyük Firar (2000)
Ağlayan Kadın (2000) - Zafer
Utanmaz Adam (1998) (Tombak Limited'in Adamı rolünde)