Sermiyan Midyat tarafından darbedilen Sevcan Yaşar o ses kaydını ortaya döktü! Sermiyan Midyat hakkında, 'Çıplak görüntülerimi çekip beni tehdit etti' diyen Sevcan Yaşar, Instagram'dan ses kayıtlarını ve darp raporlarını paylaştı.
Sermiyan Midyat, sevgilisi Sevcan Yaşar'ı beraber yaşadıkları evde darp etti. Üstelik Midyat, tehdit ve hakaretlerle de olayın üzerinin örtülmesini istedi. Olay mahkemeye taşındı. Geçtiğimiz günlerde soruşturma tamamlandı. İddianamede, müşteki şüpheli Sermiyan Midyat'ın ''zincirleme hakaret'', ''zincirleme tehdit'' ve ''kasten yaralama'' suçlarından toplamda 1 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianameyi kabul eden Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, yargılamaya önümüzdeki günlerde başlaması beklenirken, Sevcan Yaşar'dan şok edici açıklamalar geldi. "Bu kadar rezillik çıkmışken susmanın bir anlamı olmadığını düşündüm" diyen Yaşar, şunları anlattı:
"Zincirleme tehdit, zincirleme hakaret suçuyla yargılanıyor. Siz bir kadına bir kere şiddet gösterdiğinizde hapse falan girmiyorsunuz. İkinci kez bunu yaptığınız zaman belki hapis yatıyorsunuz. Karşı tarafın, tehdit ve hakaretleri basın yoluyla devam etti ve beni karalama yoluna gitti. Ben de bir kerelik affettim sonra geri döndüm ve iki gün içerisinde pişman oldum ve bu olay yaşandı zaten. Benim üzerime kiralık olan evde beni darp etti, beni kapıya attı. Ertesi gün evime giremedim. Ben çıktıktan sonra bir ay daha o evde kaldı ve kirasını benim ödememi bekledi."
Yaşar ayrıca, Midyat'ın kendisine, "Seni sektörde yaşatmayacağım. Bütün kötülükleri yapacağım" dediğini belirtti. Sevcan Yaşar, Instagram'dan 3 saniyelik bir kayıt paylaştı. Yaşar'ın paylaştığı görüntülerde yüzündeki ve kollarındaki darp izleri dikkat çekti. Sevcan Yaşar bu kez Sermiyan Midyat'a sosyal medya hesaplarından seslendi. Polis eşliğine darp raporunu da paylaşan oyuncu şu ifadeleri kullandı:
''Susmuyorum! Benden önce kime yaptı, yaptı mı bilmiyorum ama benden sonra hiçbir kadına tehdit, şantaj ve darp yapamayacağına garanti ederim. Kadına şiddete hayır! Kadına şiddete sessiz kalma! 'Gitmiş şikayetçi olmuş, haberim yok' demişti, değil mi?''
''O gece onu karakolda beş polis tutarken, avukatımla ve polis eşliğinde eve gidip, köpeğimi aldım. Karakolda ben ifademi vermeye çalışırken, olduğum odaya girmeye, hala bana saldırmaya çalışırken polislerce tutulan tutanaktır...''
Geçtiğimiz haftalarda Cihangir'de görüntülenen Sermiyan Midyat, konuyla ilgili, "Benim kadınlarla hiçbir problemim yok. 46 yaşına basıyorum bir tane kadına şiddet uyguladığım görüntü göstersinler ben mesleği bırakırım" demişti.
ÇALINAN TELEFONDAN SIZDIRILDI
Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar arasında sular durulmuyor. İki eski sevgili, şiddet iddiasıyla birbirlerinden şikâyetçi olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Yaşar'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı sosyal medyada paylaşıldı. Sermiyan Midyat, bir kadının tehdit ve hakaret içerikli konuşmalarının yer aldığı kaydın çalınan telefonundan sızdırıldığını öne sürdü.
Son olarak Sevcan Yaşar, kendi kaydettiği ses kaydını ve darp edildiğine ilişkin fotoğrafları paylaştı. Oyuncu, Midyat'ın küfürlü sözlerinin duyulduğu kaydı şu notla yayınladı: "Bu ses kaydı, kendimi tuvalete kilitleyip polisi aradıktan sonra, tehlike anında çekilmiştir. 3 saniyeliktir ve legaldir. Bu yüzden 'telefonum çalındı' oyunu kurmama gerek yoktur. 4 Mayıs tarihlidir. Kapının kırılma anıdır. Sonrasında telefonumu alıp darp ettiği için devamı yoktur."
İÇ ÇAMAŞIRIM VARDI
"İlk şiddet olayında, tokat attıktan sonra yatağın üstüne düştüm. Üzerimde sadece iç çamaşırım vardı. Ben yarı çıplakken videolarımı çektiğini gördüm. 'Ne yapıyorsun' dediğimde sildiğini söyledi. Ses kayıtları için de aynı şeyi söylemişti. Neden çekiyor, amacı ne? Tabii ki beni rezil etmek, kötü göstermek. Bu dava sonuçlandıktan sonra, özel görüntülerimi çektiği ve sesimi kaydedip yayınladığı için de suç duyurusunda bulunacağım."
BENİ KENDİ EVİMDEN ATTI
Sevcan Yaşar, olayın yaşandığı evle ilgili şunları söyledi: "Birlikte kiraladık ama kira kontratı benim üzerimeydi. Eşyalar da benimdi. Beni dışarı atıp o evde 1 ay kaldı.
EV SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Sevcan Yaşar, mahkemeye sunduğu dosyada yüzünde ve vücudunda oluşan darp izlerinin fotoğraflarına yer verdi. "Kendimi tuvalete kilitledim, o da kapıyı kırıp dövmeye devam etti" diyen Yaşar, olay sırasında hasar gören evin fotoğraflarını da dosyaya ekledi. Yaşar, Sermiyan Midyat'ın da mahkemeye kendisinin darp edildiğine dair fotoğraflar sunduğu hatırlatılınca şöyle dedi: "Olaydan 10 gün önce bana yine saldırmıştı. Kendimi savunmuştum onun yumruklarından. O sırada oluşan tırnak izlerim onlar."
'SUNAMADIKLARINIZ BENDE VAR' DEMİŞTİ
Sermiyan Midyat, şiddet haberlerine Twitter'da şu ifadelerle tepki göstermişti: "Mayıs ayından bu yana tek bir delil, ispat sunmadan, yalnızca bir açıklamanın peşine takılarak tarafıma yapılan yargısız infazlara, yorumlara ve art niyetli haberlere tek bir yanıtım olabilir. Sizin sunamadıklarınız bende var! Ancak ilişkime, kadına ve kendime olan saygım nedeniyle bunları sadece yetkili mercilere sunacağım. Sabretmeniz ve günü geldiğinde bugünkü önyargılarınız nedeniyle özür dileme erdemine de haiz olmanız dileğiyle."