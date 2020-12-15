''Susmuyorum! Benden önce kime yaptı, yaptı mı bilmiyorum ama benden sonra hiçbir kadına tehdit, şantaj ve darp yapamayacağına garanti ederim. Kadına şiddete hayır! Kadına şiddete sessiz kalma! 'Gitmiş şikayetçi olmuş, haberim yok' demişti, değil mi?''

''O gece onu karakolda beş polis tutarken, avukatımla ve polis eşliğinde eve gidip, köpeğimi aldım. Karakolda ben ifademi vermeye çalışırken, olduğum odaya girmeye, hala bana saldırmaya çalışırken polislerce tutulan tutanaktır...''

Geçtiğimiz haftalarda Cihangir'de görüntülenen Sermiyan Midyat, konuyla ilgili, "Benim kadınlarla hiçbir problemim yok. 46 yaşına basıyorum bir tane kadına şiddet uyguladığım görüntü göstersinler ben mesleği bırakırım" demişti.