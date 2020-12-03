"Yok hiç öyle bir algı yok" diyen Midyat, "Ben 'Hükümet Kadın'ı yapmışım, başka kadın filmleri yapan çok az sinemacı var benim gibi. Bir kere benim annem çocuk gelin, 14 yaşında evlendirilmiş bir kadın. Çocuk gelinlerin hikayesini yazdım 'Hükümet Kadın' filminde, işte o tünel kazan kadınların hikâyesi. Benim kadınlarla hiçbir problemim yok. 46 yaşına basıyorum bir tane kadına şiddet uyguladığım görüntü göstersinler ben mesleği bırakırım" demişti.