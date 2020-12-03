Film çekimleri için gittiği Mersin'de tanışıp aşk yaşamaya başladığı Sermiyan Midyat'tan şiddet gören oyuncu Sevcan Yaşar, bir takipçisinden gelen "Sermiyan Midyat'la barışın lütfen. Birlikte çok güzelsiniz" şeklindeki yorumla çileden çıktı.
Geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şiddet gördüğünü iddia eden Sevcan Yaşar, ünlü oyuncu hakkında şikayetçi olmuştu. 30 yaşındaki oyuncunun, "Onun mezarına toprak atmam" şeklindeki mesajı dikkat çekti.
"KANITLASINLAR MESLEĞİ BIRAKIRIM"
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddiasıyla yargılanan Sermiyan Midyat, önceki gün Cihangir'de görüntülenmiş, "Sizin için kadın düşmanı imajı mı çiziliyor?" sorusuna yanıt vermişti.
"Yok hiç öyle bir algı yok" diyen Midyat, "Ben 'Hükümet Kadın'ı yapmışım, başka kadın filmleri yapan çok az sinemacı var benim gibi. Bir kere benim annem çocuk gelin, 14 yaşında evlendirilmiş bir kadın. Çocuk gelinlerin hikayesini yazdım 'Hükümet Kadın' filminde, işte o tünel kazan kadınların hikâyesi. Benim kadınlarla hiçbir problemim yok. 46 yaşına basıyorum bir tane kadına şiddet uyguladığım görüntü göstersinler ben mesleği bırakırım" demişti.
"KİMSEYE KİNİM YOK"
Sekiz yıl hapis istemiyle yargılandığı haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan oyuncu, "Her ikimiz de aynı suçlarla yargılanıp her ikimiz de aynı cezayı aldık. Yok öyle 8 yıl falan. Kimseye kinim yok, Allah herkesin yolunu açık etsin" ifadelerini kullanmıştı.