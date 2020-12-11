Sevcan Yaşar'a mahrem görüntü şoku! Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar arasında neler oluyor? "Dövüp çıplak videomu çekti..."

SON DAKİKA "GİZLİCE ÇEKTİĞİ MAHREM GÖRÜNTÜLERİMLE..."

Hatta ilk defa söylüyorum; bana uyguladığı şiddeti söylememem için gizlice çektiği mahrem görüntülerim üzerinden beni tehdit bile etti. İlk darbından sonra sinir krizi geçirdim ve ayrıldım. Benden habersiz şekilde sesimi kayıt etmiş o gün. Daha sonra barışmam için bana bu ses kaydını iletti ve tehdit etti. Ben de barışmak zorunda kaldım. Ses kaydını öyle bir montajlamış ki beni yumrukladığı ve tokat attığı bölümleri silmiş. Sadece benim sinir krizi geçirdiğim yerler var o kayıtta. Böyle bir adamı savunanları gördükçe çok üzülüyorum. Kendisi gizli isimlerle o programda hakkımda gerçek dışı iddialarda bulunmuştu. Ben de bugüne kadar çalıştığım dizilerin yapımcıları eşliğinde bu iddialarını da çürüteceğim. Katıldığı televizyon programında hakkımda konuşulanlar için de ayrıca hukuki yollara başvuracağım."

'ADALETE GÜVENİYORUM'

"Ben önce Allah'a sonra da yüce Türk adaletine güveniyorum" diyen Yaşar, sözlerine şöyle devam etti: "Şunu da söylemek istiyorum, ben bugüne kadar hep işimle gündeme gelmek istedim. Ama öyle acı şeyler yaşadım ki, susmak yerine yaşadıklarımı paylaşmak ve hukuki açıdan hakkımı aramak istedim. Ben ve ailem bu süreçte hem yıprandık, hem de çok üzüldük. Umarım bu zor dönemi bir an önce atlatırım."