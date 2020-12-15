TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen Survivor 2021 yarışması için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yarışmayı ekranları başında takip edecek olan izleyiciler yeni sezon kadrosunu ve programı ne zaman başlayacağını merakla araştırmaya başladı. Bu kapsamda Survivor 2021 yarışmacıları kimlerdir sorusu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Survivor 2021 ne zaman başlıyor? İşte yarışma hakkında bilgiler...

SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2021'nin hangi tarihte başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak diğer sezonlarda olduğu gibi yeni sezonun şubat ayında başlaması bekleniyor.