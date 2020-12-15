TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen Survivor 2021 yarışması için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yarışmayı ekranları başında takip edecek olan izleyiciler yeni sezon kadrosunu ve programı ne zaman başlayacağını merakla araştırmaya başladı. Bu kapsamda Survivor 2021 yarışmacıları kimlerdir sorusu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Survivor 2021 ne zaman başlıyor? İşte yarışma hakkında bilgiler...
SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2021'nin hangi tarihte başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak diğer sezonlarda olduğu gibi yeni sezonun şubat ayında başlaması bekleniyor.
SURVIVOR İÇİN İDDİA EDİLEN İSİMLER
Bir dönemin popüler dizisi 'Aşk-ı Memnu'da Bülent karakterine hayat veren Batuhan Karacakaya'nın 'Survivor 2021 kadrosuna katıldığı iddia edildi. Ancak bu iddialara henüz yanıt gelmedi.
Batuhan Karacakaya'nın resmi Instagram hesabından, "Hissediyorum... Güzel şeyler olacak" notuyla yaptığı paylaşım bu iddiaları kuvvetlendirdi.
Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Meryem Kasap, Hikmet Tuğsuz, MasterChef yarışmacısı Uğur Kardaş ve Celal Sarıgül, 2019 yılında katıldığı Dünya Jimnastik Şampiyonasında altın madalya alarak ülkemize birincilik kazandıran İbrahim Çolak ve Uğur Pektaş'ın Survivor 2021 kadrosunda olacağı konuşuldu. Ancak bu iddialar da henüz doğrulanmadı.
SURVIVOR 2021 YARIŞMACILARI KİMLER?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021'e gidecek ilk yarışmacının Cemal Hünal olduğunu duyurdu. Ilıcalı, ilk yarışmacıyı Instagram hesabından 'Issız adam, ıssız ada' notuyla açıkladı.
Son olarak Show TV'de yayınlanan ancak yayın hayatı kısa süren 'Şeref Sözü' adlı dizide rol alan Öykü Çelik'in de Survivor 2021 kadrosuna katıldığı öğrenildi.
SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONU CEMAL CAN
13 Temmuz'da yayınlanan bölümde Cemal Can, Barış ve Yasin arasında bir eleme daha yapıldı. SMS oylaması sonucuna göre, elenen isim Yasin olmuştu.
Finale ise Cemal Can ve Barış kaldı. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada, Survivor 2020 şampiyonunun Cemal Can olduğu duyuruldu.
2019 SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?
2019 yılında zorlu bir mücadele sonunda Survivor 2019 yarışmasında finale adını yazdıran iki yarışmacı Yusuf Karakaya ve Seda Ocak olmuştu. Survivor 2019'un şampiyonunun Yusuf Karakaya olduğunu Acun Ilıcalı açıklamıştı.