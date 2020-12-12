



Edinilen bilgiye göre, Beach Of Momo'nun olaya karışan çalışanları ünlü modelden özür diledi. Ünlü model, kendisini darp eden güvenlik personelleri Dadaş A., Ferit Y., müşteri karşılama personeli Özkan Z. ve yönetici Kadir K.'nin özrünü kabul etti.