"Karaktere resmen çarpıldım!" diyen Kuruluş Osman'ın Targun'u Zeynep Tuğçe Bayat bilinmeyenleri anlattı. Geçtiğimiz haftalarda Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Targun Hatun olarak katılan Zeynep Tuğçe Bayat Bozdağ Film'in YouTube hesabından yayınlanan röportajda izleyicilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Diziye dahil olma sürecini anlatan ünlü oyuncu Targun Hatun karakterine resmen çarpıldığını ifade etti. Targun Hatun'un güçlü, savaşçı ve ailesine düşkün birisi olmasından etkilendiğini ifade eden Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Törer'in canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle olan güzel bir sahne anısını da izleyicilerle paylaştı.
"BENİ HEYECANLANDIRAN YÖNÜ BU OLDU"
Zeynep Tuğçe Bayat, Targun Hatun karakteri hakkında "Daha önce hiç oynamadığım türde bir karakter. Bu yüzden beni heyecanlandıran yönü bu oldu. Bir kere her şeyden önce güçlü, savaşçı ve ne istediğini biliyor." şeklinde konuştu.
ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?
1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.
TARGUN HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?
Targun Hatun dizide Peçenek Beyi'nin kızı olarak geçiyor. Ancak tarihi kaynaklarda ve Osmanlı kaynaklarında Targun Hatun'a dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Osman Bey ile evlendiğine dair bir kayıt da bulunmuyor.
KURULUŞ OSMAN ÇARŞAMBANIN ZİRVESİNDE
Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %13,97 izlenme oranı ve %28,00 izlenme payı 20+ABC1'de ise %13,90 izlenme oranı ve %26,57 izlenme payı elde ederek birinci oldu.
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', büyük bir heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 37'nci bölümüyle reytingin zirvesine yerleşti. Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorisinde Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu.
#TürkünZaferi etiketiyle sosyal medyada ses getiren, gece boyu Türkiye ve dünya gündeminde yer alan Kuruluş Osman'ın 37'nci bölümünde Kulucahisar'ı fetheden Osman Bey, Yavlak Arslan'ın tuzağından kurtuldu ancak Flatyos, Osman Bey'i köşeye sıkıştırdı.
Nikola ve Flatyos'a ters köşe yaparak Kulucahisar Kalesi'ni yeniden fetheden Osman Bey, kalenin muhafazasını Bamsı Bey ve Alplerine emanet etti. Osman Bey'in zafer haberi obada sevinçle karşılanırken, Savcı Bey ve Dündar Bey; Geyhatu tehlikesini öne sürerek Osman Bey'e cephe aldı.
Nikola yaşadığı hayal kırıklığı sonucu İnegöl Kalesi'ne çekilmek zorunda kalırken, Flatyos ve adamlarını Osman Bey'i yakalaması için görevlendirdi. Cerkutay'ı Geyhatu'ya götürerek gerçekleri ortaya çıkarmak isteyen Osman Bey, yolda Yavlak Arslan'ın kendisine kuracağı tuzağı bertaraf etmeyi başardı. Yavlak Arslan'ı ele geçiren Osman Bey, aynı anda Flatyos ve adamlarından baskın yedi ve köşeye sıkıştı.
Osman Bey'in Flatyos'un tuzağından nasıl kurtulacak? Savcı Bey ve Osman Bey arasındaki mücadele kavgaya dönüşecek mi? Beylik hayalleri kuran Dündar Bey'in planı ne?
Geyhatu ve Nikola buluşması uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek? Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili sırrı öğrenebilecek mi? Ertuğrul Bey, seçimini yapacak mı? Targun Hatun babasını Bizans'ın elinden kurtarabilecek mi?