"Karaktere resmen çarpıldım!" diyen Kuruluş Osman'ın Targun'u Zeynep Tuğçe Bayat bilinmeyenleri anlattı. Geçtiğimiz haftalarda Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Targun Hatun olarak katılan Zeynep Tuğçe Bayat Bozdağ Film'in YouTube hesabından yayınlanan röportajda izleyicilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Diziye dahil olma sürecini anlatan ünlü oyuncu Targun Hatun karakterine resmen çarpıldığını ifade etti. Targun Hatun'un güçlü, savaşçı ve ailesine düşkün birisi olmasından etkilendiğini ifade eden Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Törer'in canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle olan güzel bir sahne anısını da izleyicilerle paylaştı.

"BENİ HEYECANLANDIRAN YÖNÜ BU OLDU"

Zeynep Tuğçe Bayat, Targun Hatun karakteri hakkında "Daha önce hiç oynamadığım türde bir karakter. Bu yüzden beni heyecanlandıran yönü bu oldu. Bir kere her şeyden önce güçlü, savaşçı ve ne istediğini biliyor." şeklinde konuştu.