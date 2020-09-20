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    • Saklambaç
    • 20.09.2020 Gazete
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    Çeşme’de darp edildiği iddiasını ortaya atan , yine iş başında! Bu kez ’ı hedef aldı...

    Çeşme’de darp edildiği iddiasını ortaya atan , yine iş başında! ‘Bir arkadaşımızın doğum günü partisinde virüsü kaptık’ diyerek ’ı hedef alan Ukraynalı model, dün sözlerini inkar etti. Türk medyasını suçlayan Daria’nın yazdıkları ise elimizde kayıtlıydı!

    Yalan makinesi

    2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in aşkı Yiğit Marcus Aral, "Evimdeki partide kimse Corona olmadı" dedi.

    Partiye giden Daria Kyryliuk ise sevgilisi Baran Güneş'le virüse yakalandığını açıkladı ve "Bir arkadaşımızın yaş günü partisinde kaptık. Partideki birçok arkadaşımızın da test sonucu pozitif çıktı" diyerek Aral'ı ima etti.


    Daria, önceki gün Instagram'da kendisine "Virüsü nereden kaptın?" diyen takipçisine yazdığı yanıtı, dün sildi.

    Sözlerinin TAKVİM tarafından manşete taşınmasıyla ne yapacağını şaşıran Ukraynalı model, tıpkı Çeşme olayında olduğu gibi Türk medyasını suçladı. Daria Kyryliuk, söylediklerini inkar etmeden önce de Instagram'da yazdıklarını sildi. Ancak unuttuğu, cümleleri TAKVİM'in elinde kayıtlıydı!


    Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral, partilerine Bodrum'da devam ediyor.
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    Haberler Saklambaç Çeşme’de darp edildiği iddiasını ortaya atan Daria Kyryliuk, yine iş başında! Bu kez Yiğit Marcus Aral’ı hedef aldı...
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