Partiye giden Daria Kyryliuk ise sevgilisi Baran Güneş'le virüse yakalandığını açıkladı ve "Bir arkadaşımızın yaş günü partisinde kaptık. Partideki birçok arkadaşımızın da test sonucu pozitif çıktı" diyerek Aral'ı ima etti.



Daria, önceki gün Instagram'da kendisine "Virüsü nereden kaptın?" diyen takipçisine yazdığı yanıtı, dün sildi.

Sözlerinin TAKVİM tarafından manşete taşınmasıyla ne yapacağını şaşıran Ukraynalı model, tıpkı Çeşme olayında olduğu gibi Türk medyasını suçladı. Daria Kyryliuk, söylediklerini inkar etmeden önce de Instagram'da yazdıklarını sildi. Ancak unuttuğu, cümleleri TAKVİM'in elinde kayıtlıydı!



Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral, partilerine Bodrum'da devam ediyor.