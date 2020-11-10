Ancak daha sonra çiftin kaldığı villanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Daria'nın bahçede sevgilisinden dayak yediği anlaşıldı.

YALAN üstüne yalan söylediği tanık ifadeleriyle de belgelenen Daria ile Güneş, bu tatsız olaydan sonra geçtiğimiz günlerde aşklarını noktaladı. İddiaya göre Ukraynalı modelin hareketli yaşamından sıkılan Güneş, ilişkiyi bitirdi. Şiddet gördüğü sevgilisi tarafından terk edilmeyi hazmedemeyen Daria ise Güneş'le olan fotoğraflarını Instagram'dan hala kaldırmadı.

YALANLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Sosyal medyadan gittiği mekanda dayak yediğini söyleyip Türkiye turizmini kötüleyen Daria'nın yalanları belgelerle ortaya çıktı.