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    • Saklambaç
    • 10.11.2020 Gazete
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    Olay çift ile yollarını ayırdı!

    Bu yaz Çeşme’deki bir mekanın güvenlik görevlilerinden dayak yediğini iddia eden ’a şok... ini kötülemek için açıklamalar yapan Daria’yı, şiddet uygulayan sevgilisi terk etti. Ayrılığı kabullenmeyen Ukraynalı model depresyona girdi.

    Güneşi battı!

    Olay çift Daria Kyryliuk ile Baran Güneş yollarını ayırdı. Bu yaz Çeşme tatilinde Daria Kyryliuk, Momo Beach Clup'taki güvenlik görevlilerinden dayak yediğini iddia edip, kanlar içinde kalan yüzünün fotoğraflarını paylaştı.

    Ancak daha sonra çiftin kaldığı villanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Daria'nın bahçede sevgilisinden dayak yediği anlaşıldı.

    YALAN üstüne yalan söylediği tanık ifadeleriyle de belgelenen Daria ile Güneş, bu tatsız olaydan sonra geçtiğimiz günlerde aşklarını noktaladı. İddiaya göre Ukraynalı modelin hareketli yaşamından sıkılan Güneş, ilişkiyi bitirdi. Şiddet gördüğü sevgilisi tarafından terk edilmeyi hazmedemeyen Daria ise Güneş'le olan fotoğraflarını Instagram'dan hala kaldırmadı.

    YALANLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
    Sosyal medyadan gittiği mekanda dayak yediğini söyleyip Türkiye turizmini kötüleyen Daria'nın yalanları belgelerle ortaya çıktı.
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    Haberler Saklambaç Olay çift Daria Kyryliuk ile Baran Güneş yollarını ayırdı!