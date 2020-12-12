Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım arasında 3.kişi girmiş hem de o ünlü isim! 'Aşk var ama ayrıldık' diyen Hadise meğer... Bu yılın en çok konuşulan aşkı Hadise ile Kaan Yıldırım birlikteliğinden ayrılık haberi gelmiş, ardından ünlü çift romantik bir paylaşım yaparak iddiaları yalanlamıştı. Kötü haberi duyuran ise Hadise'nin ta kendisi olmuştu. Peki ne oldu da sık sık aşk pozlarıyla ayrılık iddialarını yalanlayan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti yollarını ayırma kararı aldı? İkilinin ayrılık haberinin ardından gündeme bomba gibi bir iddia düştü. Hadise'yle Kaan Yıldırım'ın ayrılığında sosyal medya fenomeni Reynmen'in olduğu konuşuluyor.