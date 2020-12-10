Serdar Ortaç'ın sevgilisi Seçil Gür'e verdiği, "Beni ne kadar seviyorsun?" sorusunun yanıtı sosyal medyayı salladı. İrlandalı Model eşinden ayrıldıktan sonra meslektaşı Seçil Gür ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç, pandemi döneminin şüphesiz en dikkat çeken isimlerinden. Yaptığı açıklamalar ve sosyal medyada hayranlarıyla etkileşim halinde olmasıyla sık sık adından söz ettiren Serdar Ortaç, Seçil Gür'ü bakın ne kadar seviyor...