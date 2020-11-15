Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın annesi Lucy'e bakın! 'İkizidir, annesi değildir'

Boşandıktan sonra meslektaşı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç'ın eski kayınvalidesini görenler şaşırıyor. Nedeni ise kızı Chloe Loughnan ile ikiz gibi görünmesi. İşte Chloe Loughnan ve ünlülerin anneleri...