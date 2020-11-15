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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın annesi Lucy'e bakın! 'İkizidir, annesi değildir'

Serdar Ortaç ile 2014 - 2019 yılları arasında evli kalan İrlandalı model Chloe Loughnan, son olarak Ortaç'ın kendisine söz verdiği nafakayı ödeyememesi ile gündeme geldi. Boşandıktan sonra ailesinin yanına gittiği öğrenilen Chloe Loughnan'ın annesini görenler ikizi sandı. İşte Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın annesi Lucy Loughnan ve ünlülerin anneleri...

15.11.2020 17:40 - Son Güncelleme: 15.11.2020 17:49
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın annesi Lucy'e bakın! 'İkizidir, annesi değildir'

Boşandıktan sonra meslektaşı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç'ın eski kayınvalidesini görenler şaşırıyor. Nedeni ise kızı Chloe Loughnan ile ikiz gibi görünmesi. İşte Chloe Loughnan ve ünlülerin anneleri...

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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın annesi Lucy'e bakın! 'İkizidir, annesi değildir'

SİNEM KOBAL VE ANNESİ

Nuray Kobal ve Sinem Kobal

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın annesi Lucy'e bakın! 'İkizidir, annesi değildir'
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın annesi Lucy'e bakın! 'İkizidir, annesi değildir'

Sinem Kobal'ın annesi ve kardeşi

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın annesi Lucy'e bakın! 'İkizidir, annesi değildir'

Sinem Kobal'ın annesi ve babası

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