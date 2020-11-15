Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın annesi Lucy'e bakın! 'İkizidir, annesi değildir'
Serdar Ortaç ile 2014 - 2019 yılları arasında evli kalan İrlandalı model Chloe Loughnan, son olarak Ortaç'ın kendisine söz verdiği nafakayı ödeyememesi ile gündeme geldi. Boşandıktan sonra ailesinin yanına gittiği öğrenilen Chloe Loughnan'ın annesini görenler ikizi sandı. İşte Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın annesi Lucy Loughnan ve ünlülerin anneleri...
15.11.2020 17:40
- Son Güncelleme: 15.11.2020 17:49
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