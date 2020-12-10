Levent Bozkurt kimdir? Acun Ilıcalı yakın dostu Levent Bozkurt neden öldü?

Levent Bozkurt kimdir? Levent Bozkurt neden öldü? Acun Ilıcalı yakın dostu Levent Bozkurt'un hayatını kaybettiğini sosyal medya duyurusundan paylaştı. Bozkurt'un hayatını kaybetmesinin ardından Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Peki Levent Bozkurt kimdir?
LEVENT BOZKURT NEDEN ÖLDÜ?
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı Instagram'dan yakın arkadaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. Duygusal bir paylaşım yapan Ilıcalı, yaşadığı üzüntüyü takipçileriyle paylaştı.
Arkadaşı Levent Bozkurt ile çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Ilıcalı, "İyilik delisi, güzel kalpli, benim sevgili dostum... Paylaştığımız güzellikleri, bana olan desteğini, gülen gözlerini hiç unutmayacağım. Hayatımda çok az insan için herkesin bu kadar güzel konuştuğunu duydum. O kadar güzel bir sevgi dağı bıraktın ki arkanda eminim karşılığını göreceksin... Sen benim gerçek dostumsun ve hep kalbimde yaşayacaksın" ifadelerini kullandı.
LEVENT BOZKURT KİMDİR?
Emlak satış ve geliştirme işleri ile uğraşan Bozkur, Miami'de sevilen bir iş insanı olarak biliniyordu. 2010 yılından bu yana bölgede ticari işler yapan Bozkurt, emlak alanında da çalışmalar yapmıştı.
Başarılı iş insanı sosyal medya hesabı üzerinden daha önce Acun Ilıcalı, Fatih Terim, Roberto Carlos, Murat Boz ve Nusret gibi isimlerle çektirdiği fotoğrafları paylaşmıştı.