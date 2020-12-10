Levent Bozkurt kimdir? Acun Ilıcalı yakın dostu Levent Bozkurt neden öldü?

LEVENT BOZKURT KİMDİR?

Emlak satış ve geliştirme işleri ile uğraşan Bozkur, Miami'de sevilen bir iş insanı olarak biliniyordu. 2010 yılından bu yana bölgede ticari işler yapan Bozkurt, emlak alanında da çalışmalar yapmıştı.

Başarılı iş insanı sosyal medya hesabı üzerinden daha önce Acun Ilıcalı, Fatih Terim, Roberto Carlos, Murat Boz ve Nusret gibi isimlerle çektirdiği fotoğrafları paylaşmıştı.