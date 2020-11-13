Serdar Ortaç’ın eski sevgilisi Caroline'dan olay açıklama: Benim için projeydi...

"BENİM İÇİN PROJEYDİ"

Muhabirleri fark edince şoke olan Yılmaz'a Serdar Ortaç ile ilgili sorular yöneltildi. Yılmaz, "Arkadaşlar şimdi Ramiz beyin yanında Serdar'dan konuşmak ne kadar doğru olur? Serdar benim için bir projeydi" dedi.Sohbete dahil olan Ramiz Özbay da Yılmaz'a "Beni senin eski sevgilinin kim olduğu ilgilendirmez. Zaten Serdar da bir projeymiş. Sorun yok o zaman" diye konuştu.