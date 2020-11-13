Serdar Ortaç’ın eski sevgilisi Caroline'dan olay açıklama: Benim için projeydi...
Serdar Ortaç'ın eski sevgilisi Caroline Yılmaz, önceki akşam Ortaköy'de görüntülendi. Bir dönem hem aşk yaşayıp hem de düet yapan eski sevgililer magazin gündemine Caroline Yılmaz'ın açıklamalarıyla yer aldı. Yeni sevgilisi Rasim Özbay ile birlikte görüntülenen Caroline Yılmaz, eski sevgilisi Ortaç hakkında, 'Serdar benim için projeydi' dedi. 50 yaşındaki Serdar Ortaç 2014-2109 yılları arasında İrlandalı model Chloe Loughnan ile evli kald, son dönemde de meslektaşı Seçil Gür ile birlikte...
"BENİM İÇİN PROJEYDİ"
Muhabirleri fark edince şoke olan Yılmaz'a Serdar Ortaç ile ilgili sorular yöneltildi. Yılmaz, "Arkadaşlar şimdi Ramiz beyin yanında Serdar'dan konuşmak ne kadar doğru olur? Serdar benim için bir projeydi" dedi.Sohbete dahil olan Ramiz Özbay da Yılmaz'a "Beni senin eski sevgilinin kim olduğu ilgilendirmez. Zaten Serdar da bir projeymiş. Sorun yok o zaman" diye konuştu.