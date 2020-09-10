Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan sessizliğini bozdu! 'Nafakamı ödemiyor ama canı sağ olsun'

"NAFAKAYI ÖDEYEMİYORUM DEDİ"

Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliğinin bitmesinin ardından ülkesi İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan aylar sonra eski eşi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü manken, konuyla ilgili, "Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı 'Chloe ödeyemiyorum' diye. 'Niye diye sormadım bile. 2 yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun. Burada ailemle mutluyum" dedi.