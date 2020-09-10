Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan sessizliğini bozdu! 'Nafakamı ödemiyor ama canı sağ olsun'
Seçil Gür ile birlikteliğine kaldığı yerden devam eden Serdar Ortaç, eski eşi ile gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl 5 yıllık evliliğini sonlandıran Serdar Ortaç'ın, boşanma döneminde, "Hanıma 10 senelik hizmetinin karşılığında nafaka verdim. Kontrat yaptık. Her ay güzel bir miktar ödüyorum. Kafamı hiç ağrıtmayan biriydi. Verdiklerim helal olsun" açıklaması dikkat çekmişti. Eski eş ilk kez konuştu. Chloe'nin iddiasına göre Serdar sözünü tutamadı. İşte detaylar...
"NAFAKAYI ÖDEYEMİYORUM DEDİ"
Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliğinin bitmesinin ardından ülkesi İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan aylar sonra eski eşi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü manken, konuyla ilgili, "Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı 'Chloe ödeyemiyorum' diye. 'Niye diye sormadım bile. 2 yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun. Burada ailemle mutluyum" dedi.
KUMAR TUTKUSU
Serdar Ortaç, kumar tutkusuyla bilinen bir isim. Sık sık kumarı bıraktığını söylese de oyunlara devam eden Serdar Ortaç'ın, kumarda bir gecede servet kaybettiği biliniyor. Geçtiğimiz aylarda yaşadığı ekonomik zorlukları anlatan Serdar Ortaç "Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum." ifadelerini kullanmıştı.