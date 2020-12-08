ATV ekranlarında çarşamba akşamlarının efsanesi olarak anılan Kuruluş Osman'da bu hafta yaşanacak gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek. Kulucahisar'ı geri alma planları yapan Osman Bey Nikola'nın şeytani planlarını bozarak kaleyi önce içeriden fethetti. Ardından Kayı yiğitleriyle birlikte kaleye gelerek Bizans kuvvetleriyle büyük bir mücadeleye girişti. Bugün ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 37. bölüm 2. fragmanında Osman Bey'in kaleyi fethettiğinin müjdesi obada şenlik havasında karşılanıyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"O kaleden ya zaferle döneceğiz ya da şehit olacağız."