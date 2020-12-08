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Survivor 2021 yarışmacısı, koronavirüs partilerinin skandal ismi! Öykü Çelik'in sevgilisi bakın kim çıktı...

İşadamı Caner Karaloğlu'nun koronavirüs partilerinden çıkmayan ve sosyal medyada tepki çeken Öykü Çelik, Survivor 2021 kadrosuna dahil oldu! Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor 2021 yarışmacıları arasında yer alan oyuncu Öykü Çelik, 'mini etek' açıklamasıyla geçtiğimiz günlerde bir kez daha tepki almıştı. Öykü Çelik, sevgilisi İsmail Berhan ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Çelik, bir arkadaşının yayınladığı fotoğrafı kendi sayfasında yer vererek, sevgilisi ile çekilen pozuna kalp emojisi koydu. İşte Survivor 2021 yarışmacısı olan ve aynı zamanda koronavirüs partilerinin skandal ismi haline gelen Öykü Çelik'in sevgilisi...

08.12.2020 14:18 - Son Güncelleme: 08.12.2020 14:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





