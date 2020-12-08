Survivor 2021 yarışmacısı, koronavirüs partilerinin skandal ismi! Öykü Çelik'in sevgilisi bakın kim çıktı...
İşadamı Caner Karaloğlu'nun koronavirüs partilerinden çıkmayan ve sosyal medyada tepki çeken Öykü Çelik, Survivor 2021 kadrosuna dahil oldu! Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor 2021 yarışmacıları arasında yer alan oyuncu Öykü Çelik, 'mini etek' açıklamasıyla geçtiğimiz günlerde bir kez daha tepki almıştı. Öykü Çelik, sevgilisi İsmail Berhan ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Çelik, bir arkadaşının yayınladığı fotoğrafı kendi sayfasında yer vererek, sevgilisi ile çekilen pozuna kalp emojisi koydu. İşte Survivor 2021 yarışmacısı olan ve aynı zamanda koronavirüs partilerinin skandal ismi haline gelen Öykü Çelik'in sevgilisi...
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde 'Issız Adam' filmiyle ünlenen oyuncu Cemal Hünal'ın, 'Survivor 2021' kadrosunda yer alacağını açıkladı."Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?" açıklaması ile tepki alan oyuncu Öykü Çelik'in de 'Survivor 2021' kadrosuna katıldığı ortaya çıktı. Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından 'Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya'nın da 'Survivor 2021'e gideceği iddia edildi.
Survivor 2021 yarışmacılarından olan oyuncu Öykü Çelik, sevgilisi İsmail Berhan ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Çelik, bir arkadaşının yayınladığı fotoğrafı kendi sayfasında yer vererek, sevgilisi ile çekilen pozuna kalp emojisi koydu. İşte Öykü Çelik başta olmak üzere ünlülerin sevgilileri ve eşleri...