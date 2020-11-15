Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'yı hiç böyle görmediniz! 'Gözler ele veriyor'

Çağla Ayça Altunkaya değişimiyle dikkat çekiyor. Daha önce gençlik yıllarına ait fotoğrafları ile gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın sevgilisi, Instagram'dan çocukluk fotoğrafını paylaşınca, sosyal medya onu konuşmaya başladı. İşte güzelliği ile sosyal medyanın dilinden düşmeyen 21 yaşındaki Çağla Ayça Altunkaya ve ünlülerin çocukluk halleri...