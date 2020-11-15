Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'yı hiç böyle görmediniz! 'Gözler ele veriyor'
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya, Instagram'da çocukluk fotoğrafı ile takipçilerinin karşısına çıktı. 1999 Yalova doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya, 21 yaşında. Hemşirelik okulundan mezun olduğu bilinen Çağla Ayça Altunkaya'nın çocukluk yıllarındaki halini görenler şaşırırken sosyal medyada, 'Gözler ele veriyor Çağla olduğunu' şeklinde yorumlar da beraberinde geldi. İşte güzelliği ile dikkat çeken Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve ünlülerin çocukluk halleri...
15.11.2020 09:40
- Son Güncelleme: 15.11.2020 10:02
Çağla Ayça Altunkaya değişimiyle dikkat çekiyor. Daha önce gençlik yıllarına ait fotoğrafları ile gündeme gelen Acun Ilıcalı'nın sevgilisi, Instagram'dan çocukluk fotoğrafını paylaşınca, sosyal medya onu konuşmaya başladı. İşte güzelliği ile sosyal medyanın dilinden düşmeyen 21 yaşındaki Çağla Ayça Altunkaya ve ünlülerin çocukluk halleri...
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