Survivor 2021 yarışmacıları Acun Ilıcalı açıklamadan ifşa oluyor! Galatasaraylı futbolcu, Masterchef yarışmacısı ve 2 bomba isim daha... Acun Ilıcalı'nın Masterchef Türkiye'nin finalinin ardından başlayacak olan Survivor 2021 kadrosu için ilk olarak Cemal Hünal'ı açıklamasının ardından Survivor 2021 yarışmacıları herkes tarafından araştırılıyor. Sosyal medyada da Survivor'a ait pek çok iddia dolaşıyor tabi ki bunların başında Survivor yarışmacıları geliyor. Özellikle Masterchef'ten Celal Sarıgül iddialarının gündeme gelmesinin ardından bu kez oyuncu, sosyal medya fenomeni ve futbol camiasından isimlerde çok konuşulmaya başladı. Gelin o iddialara birlikte bakalım.