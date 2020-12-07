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    • Magazin
    • 07.12.2020 10:34
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    • 07.12.2020 10:34
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    2021 yarışmacıları açıklamadan ifşa oluyor! lı futbolcu, Masterchef yarışmacısı ve 2 bomba isim daha...

    2021 daha başlamadan çok konuşulmaya başladı bile... Masterchef'in finalinin ardından başlaması beklenen yarışmacıları arasında tek kesinleşen isim filmiyle ün salan olmuştu. Büyük bir çabayla sır gibi tutulan hakkında sosyal medyada çeşitli iddialar dönüyor. Daha önce Masterchef ifşalarıyla gündeme gelen TV 8'de bu kez mu sızıyor? 'nın Cemal Hünal'ı açıklaması ve Masterchef'in eski yarışmacısı 'ün Survivor'a katılacağı iddiaları sonrasında bu kez futbolcular, sosyal medya fenomenleri ve oyuncuların adı sosyal medyada dönmeye başladı. Peki Survivor 2021 kadrosunda kimler var? Yarışmacılar kimler olacak? İşte o isimler...

    Survivor hakkında flaş iddia! Katılacak isimler...

    Survivor 2021 yarışmacıları Acun Ilıcalı açıklamadan ifşa oluyor! Galatasaraylı futbolcu, Masterchef yarışmacısı ve 2 bomba isim daha... Acun Ilıcalı'nın Masterchef Türkiye'nin finalinin ardından başlayacak olan Survivor 2021 kadrosu için ilk olarak Cemal Hünal'ı açıklamasının ardından Survivor 2021 yarışmacıları herkes tarafından araştırılıyor. Sosyal medyada da Survivor'a ait pek çok iddia dolaşıyor tabi ki bunların başında Survivor yarışmacıları geliyor. Özellikle Masterchef'ten Celal Sarıgül iddialarının gündeme gelmesinin ardından bu kez oyuncu, sosyal medya fenomeni ve futbol camiasından isimlerde çok konuşulmaya başladı. Gelin o iddialara birlikte bakalım.

    Acun Ilıcalı'nın Survivor yeni sezon ilk yarışmacısı Cemal Hünal'ı açıklamasının ardından gözler yeni yarışmacılara çevrildi. Ancak sosyal medyada dolaşan bir iddia ise gündeme oturdu.

    Zaten hali hazırda Acun Ilıcalı, Issız Adam filmiyle nam salan Cemal Hünal'ın Survivor 2021'de yarışacağını açıklamıştı. Peki ya diğerleri?

    Sosyal medyada dolaşan iddialara göre; Survivor'ın ikinci yarışmacısı Öykü Çelik. Oldukça iddialı bir sezonun yaşanacağı Survivor'un ocak ayında yayın hayatına başlaması beklenirken; Öykü Çelik ile ilgili açıklamanın, programı hazırlayıp sunan medya patronu Acun Ilıcalı tarafından yapılması bekleniyor.

    HAYRETTİN KARAOĞUZ

    Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan 36 yaşındaki oyuncu ve fenomen Hayrettin Karaoğuz'un da Survivor'a katılacağı iddia ediliyor.

    MERYEM KASAP

    Survivor 2020'de de yarışan ancak geçirdiği ağır sakatlık yüzünden yarışmadan çekilmek zorunda kalan Meryem Kasap'ın Survivor 2021'de yer alacağı söyleniyor.

    CELAL SARIGÜL

    Masterchef'e erken vedasıyla herkesi üzern Celal Sarıgül'ün Survivor için efor testine girdiği ortaya çıkmıştı.

    BARIŞ ÖZBEK

    Bir dönem Galatasaray forması giyen Barış Özbek'in de adı Survivor ile anılıyor.

    RIFAT ÖZKÖK

    Profesyonel vücut geliştirmeci Rıfat Özkök'ün de Survivor 2021'de yer alacağı iddialar arasında.

    GÖNÜLLÜLER TAKIMI DA HAZIR GİBİ

    Geçtiğimiz sezonun hala yankıları sürerken, ünlüler de olduğu gibi gönüllüler takımına ilişkin isimlerin de yavaş yavaş netleşmeye başladığı aktarıldı.
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    Haberler Magazin Survivor 2021 yarışmacıları Acun Ilıcalı açıklamadan ifşa oluyor! Galatasaraylı futbolcu, Masterchef yarışmacısı ve 2 bomba isim daha...