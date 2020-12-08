Magazin gündeminden düşmeyen isimlerden Lerzan Mutlu, bugün sabah kuşağının sevilen programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuk oldu. Hem samimi açıklamaları hem de seslendirdiği şarkılar ile izleyicilere keyifli anlar yaşatan ünlü şarkıcının hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında, evli mi, Instagram hesabı ne? Sorularının yanıtlarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

LERZAN MUTLU INSTAGRAM HESABI

@lerzanmutlu