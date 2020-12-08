Magazin gündeminden düşmeyen isimlerden Lerzan Mutlu, bugün sabah kuşağının sevilen programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuk oldu. Hem samimi açıklamaları hem de seslendirdiği şarkılar ile izleyicilere keyifli anlar yaşatan ünlü şarkıcının hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında, evli mi, Instagram hesabı ne? Sorularının yanıtlarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
LERZAN MUTLU INSTAGRAM HESABI
@lerzanmutlu
LERZAN MUTLU KİMDİR?
Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musukisi Devlet Konservatuarı'nı kazanan Mutlu, öğrenimini yarıda bırakarak sahne ve televizyon çalışmalarına başlamıştır.
2001 yılında ilk albümünü '' Karabüyü '' çıkardı. 2004 yılında ise o döneme damga vuran ''Yar Dediğin Arar'' albümünü piyasaya süren Lerzan Mutlu, Kova burcudur.
Albümleri:
Karabüyü (2001)
Yar Dediğin Arar (2004)
Tam İsabet (2006)
Zirve (2009)
EP'leri:
Aşk Acısı (2018)
Single'ları:
Kibrit (2011)
Oyuncu (2013)
Kahraman (2014)
Bizde Böyle (2014)
Klipleri:
"Karabüyü"
"Benden Giden Bana Döner"
"Hançer"
"Yar Dediğin Arar"
"Aşk Dediğin Yürek İster"
"Sızım Sızım"
"Bir Numara"
"Kibrit"
"Oyuncu"
"Bir An Bile Düşünmedim"
"Kahraman"
"Beni Benden Alırsan"
"Farzet"
"Bir Alo De"
"Kaç Kadeh Kırıldı"
Lerzan Mutlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:
2006 – Kördüğüm (TV Dizisi)
2006 – Felek Ne Demek? (TV Dizisi)
2005 – Asla Unutma (TV Dizisi)
2004 – Cennet Mahallesi (Konuk Oyuncu )(TV Dizisi)
2001 – Tuzu Kurular (TV Dizisi)