Hakan Altun ile aşk yaşayan Gonca Vuslateri İbo Show'daki kıyafetiyle fena ti'ye alındı! İbo Show'un dün geceki programının konukları, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Arif Susam ve Gonca Vuslateri oldu. Giydiği kırmızı takımıyla İbo Show'un en çok konuşulanları arasına giren Vuslateri hakkında, yüzlerce caps yapıldı.
Kısa süre önce Arabesk'in güçlü sesi Hakan Altun'la aşk yaşamaya başlayan oyuncu Gonca Vuslateri, İbo Show'daki haliyle fena ti'ye alındı. Aşkları sosyal medyadaki şifreli paylaşımıyla deşifre olan ve ardından da birlikte fotoğrafları ortaya çıkan Gonca ve Hakan Altun, sosyal medya gündeminde.
KENDİSİ DE PAYLAŞTI
Dün akşam Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam ile İbo Show'un konuğu olan Gonca Vuslateri, sosyal medyada gündeme oturdu. Vuslateri hakkında yüzlerce tweet atılırken; oyuncu, bazı esprili paylaşımları çok beğenip sosyal medya hesabından da paylaştı.
Oyuncunun kırmızı ceketi üzerine yüzlerce caps yapıldı.
TARZI SOSYAL MEDYA GÜNDEMİNDE!
Kısa bir süre önce ünlü şarkıcı Hakan Altun ile aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncunun tarzındaki değişim çok konuşuldu. Bazıları Vuslateri'yi Cansever'e, bazıları da Şahin Kendirci'ye benzetti.
AŞK BÖYLE DEŞİFRE OLDU!
Gonca Vuslateri ile Hakan Altun arasında bir aydır yaşanan gizli aşk gündeme bomba gibi düştü. Ünlü ikilinin paylaşımları gizli aşk mesajı olarak yorumlandı. Hakan Altun sahnede şarkı söylerken elini kalbine götürüyor ve kalp işareti yapan bir poz verip bunu paylaşıyor. Hakan Altun o paylaşımın açıklamasına "Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın, vuslatı beklerken" yazıyor.
Kalp işaretleriyle süslü bu mesajdaki "Eri ve Gonca" sözcükleri Gonca Vuslateri'nin soyadı olarak yorumlanıyor. Gonca Vuslateri de Altun'u takip etmediği halde bu paylaşımı beğeniyor.
GONCA VUSLATERİ'DEN AŞK PAYLAŞIMI
Ardından Vuslateri kendi fotoğrafı üzerine muhtemelen Hakan Altun'un ellerinin olduğu ve kalp şekliyle açıldığı bir fotoğraf paylaşıyor ve altına şiir gibi şu sözleri yazıyor:
"Birini sevmek... Gördüğün ilk kalp resminin içine girip onu hayal etmek... Öpmek o hayali... Şükre rast getirmek küçücük kalbi… Kollayarak sev beni… Susarak, dökerek sev... Aklıma takılsın kazağın… Bana eksil… Bana ağla kendini… Böyle böyle yazılsın kaderimiz… Turam sensin…"
Gonca Vuslateri, dizi setlerinden fırsat buldukça her hafta sonu Bodrum'a, Hakan Altun'un yanına gidiyor. Bu gidişleri de saklamıyor sosyal medyasından paylaşıyor. Vuslateri yolculuğunu "Keyifle giderim Bodrum'a… Aşkıma… İsmime…" diyor.
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri'nin en yakın arkadaşları ve ortak arkadaşları bu fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuyor. Hakan Altun'un en yakın arkadaşı Ayhan Yumru yaptığı bir paylaşımda Gonca Vuslateri ile olan fotoğrafını paylaşıp "Ailemize hoş geldin" notunu düşüyor. Çift bundan yaklaşık bir ay önce popçu Emel Müftüoğlu'nun doğum gününde de buluşmuş, kalabalık bir grubun olduğu gecede gözlerden uzak ve ayrı durmuşlardı.
HAKAN ALTUN - GONCA VUSLATERİ YAŞ FARKIMagazin gündeminde bomba gibi düşen iddianın ardından Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'nin yaş farkı merak konusu oldu. Müzisyen Hakan Altun 48, sevgilisi olduğu iddia edilen oyuncu Gonca Vuslateri ise 34 yaşında...