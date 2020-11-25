Başarılı ve güzel oyuncu Gonca Vuslateri ile ünlü şarkıcı Hakan Altun arasındaki aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü ve sıkça konuşulanlar arasında yer aldı. Gonca Vuslateri bu iddiaları doğrulayan bir açıklamada bulundu, peki neler söyledi? Aralarında 14 yaş farkı bulunan Gonca Vuslateri ile Hakan Altun gerçekten sevgili mi? Gonca Vuslateri kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtını da haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
"ÇOK MUTLUYUZ"
'Söylemezsem Olmaz'a açıklamalarda bulunan Vuslateri, hakkında çıkan aşk iddialarını doğruladı. Hakan Altun ile aşk yaşadığını itiraf eden oyuncu, "Urla'da film çekimindeyim. Çok mutluyum, mutluyuz" açıklamasını yaptı.
GONCA VUSLATERİ KİMDİR?
Nazlı Gonca Vuslateri 2 Eylül 1986 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Türk oyuncu.
2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'da annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.
İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. "Dot" tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje Ruhsar dizisi olmuştur.
Diziler
Ruhsar (1997)
Eyvah Kızım Büyüdü (2000, Kanal D)
Aliye (2004, atv)
Kız Babası (2006)
Canım Ailem (2009, atv) Nurcan
Küçük Sırlar (2010-2011, Star TV) - Ceyla
Yerden Yüksek (2011, TRT 1) - Kumru
İbreti Ailem (2012, Star TV) - Yıldız
Yalan Dünya (2012-2014, Kanal D) - Eylem ve Vasfiye
Gönül İşleri (2015, Star TV) - Kader
Anne (2016, Star TV) - Şule
Tehlikeli Karım (2018, Show TV) - Derin
Sinema
Bornova Bornova - Hande (2009)
Kaybedenler Kulübü
Bizans Oyunları - 5. Klitorya IV (2016)
Hedefim Sensin (2018)
Düğüm Salonu (2018)
Tiyatro
Martı - Anton Çehov - Pürtelaş Tiyatro - 2017
Kabin - Kemal Hamamcıoğlu - Craft Tiyatro - 2013
Punk Rock - Simon Stephens - Tiyatro Dot - 2010