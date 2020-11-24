Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 24.11.2020 17:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.11.2020 17:35
    ABONE OL

    ile sevgili mi? Şifreli mesajlar deşifre oldu...

    ve aşk mı yaşıyor? Ajda Pekkan ile aşk yaşadığı iddia edilen Altun'un adı şimdi de Gonca Vuslateri ile anıldı. İddiaya göre ikilinin aşkı Bodrum'da başladı. Gonca Vuslateri ile Hakan Altun sosyal medya paylaşımlarındaki mesajlar deşifre oldu. İfşa olan paylaşımlarda verilen mesajlar kısa sürede magazin gündeminde şok etkisi yarattı ve ikilinin yaş farkı merak konusu oldu. İşte Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'nin ifşa olan mesajları ve merak edilen yaş farkı...

    Hakan ile Gonca sevgili mi? Şifreli mesajlar deşifre oldu...

    Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'nin aşk yaşadığı iddiası herkesi şaşırttı. Bodrum'da başlayan aşkın detayları merak edildi. Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'nin ifşa olan şifreli mesajlarda ne anlatılıyor? İşte magazin gündemine bomba gibi düşen Gonca Vuslateri ile Hakan Altun aşk yaşıyor iddiasının ortaya çıkma nedeni...


    Gonca Vuslateri ile Hakan Altun arasında bir aydır yaşanan gizli aşk gündeme bomba gibi düştü. Ünlü ikilinin paylaşımları gizli aşk mesajı olarak yorumlandı. Uçankuş'un iddiasına göre Hakan Altun sahnede şarkı söylerken elini kalbine götürüyor ve kalp işareti yapan bir poz verip bunu paylaşıyor. Hakan Altun o paylaşımın açıklamasına "Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın, vuslatı beklerken" yazıyor.

    Kalp işaretleriyle süslü bu mesajdaki "Eri ve Gonca" sözcükleri Gonca Vuslateri'nin soyadı olarak yorumlanıyor. Gonca Vuslateri de Altun'u takip etmediği halde bu paylaşımı beğeniyor.

    GONCA VUSLATERİ'DEN AŞK PAYLAŞIMI
    Ardından Vuslateri kendi fotoğrafı üzerine muhtemelen Hakan Altun'un ellerinin olduğu ve kalp şekliyle açıldığı bir fotoğraf paylaşıyor ve altına şiir gibi şu sözleri yazıyor:

    "Birini sevmek... Gördüğün ilk kalp resminin içine girip onu hayal etmek... Öpmek o hayali... Şükre rast getirmek küçücük kalbi… Kollayarak sev beni… Susarak, dökerek sev... Aklıma takılsın kazağın… Bana eksil… Bana ağla kendini… Böyle böyle yazılsın kaderimiz… Turam sensin…"


    İddiaya göre Gonca Vuslateri, dizi setlerinden fırsat buldukça her hafta sonu Bodrum'a, Hakan Altun'un yanına gidiyor. Bu gidişleri de saklamıyor sosyal medyasından paylaşıyor. Vuslateri yolculuğunu "Keyifle giderim Bodrum'a… Aşkıma… İsmime…" diyor.

    Hakan Altun ve Gonca Vuslateri'nin en yakın arkadaşları ve ortak arkadaşları bu fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuyor. Hakan Altun'un en yakın arkadaşı Ayhan Yumru yaptığı bir paylaşımda Gonca Vuslateri ile olan fotoğrafını paylaşıp "Ailemize hoş geldin" notunu düşüyor. Çift bundan yaklaşık bir ay önce popçu Emel Müftüoğlu'nun doğum gününde de buluşmuş, kalabalık bir grubun olduğu gecede gözlerden uzak ve ayrı durmuşlardı.

    HAKAN ALTUN - GONCA VUSLATERİ YAŞ FARKI
    HaMagazin gündeminde bomba gibi düşen iddianın ardından Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'nin yaş farkı merak konusu oldu. Müzisyen Hakan Altun 48, sevgilisi olduğu iddia edilen oyuncu Gonca Vuslateri ise 34 yaşında...
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Hakan Altun ile Gonca Vuslateri sevgili mi? Şifreli mesajlar deşifre oldu...