Hakan Altun ve Gonca Vuslateri'nin en yakın arkadaşları ve ortak arkadaşları bu fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuyor. Hakan Altun'un en yakın arkadaşı Ayhan Yumru yaptığı bir paylaşımda Gonca Vuslateri ile olan fotoğrafını paylaşıp "Ailemize hoş geldin" notunu düşüyor. Çift bundan yaklaşık bir ay önce popçu Emel Müftüoğlu'nun doğum gününde de buluşmuş, kalabalık bir grubun olduğu gecede gözlerden uzak ve ayrı durmuşlardı.