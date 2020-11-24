Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'nin aşk yaşadığı iddiası herkesi şaşırttı. Bodrum'da başlayan aşkın detayları merak edildi. Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'nin ifşa olan şifreli mesajlarda ne anlatılıyor? İşte magazin gündemine bomba gibi düşen Gonca Vuslateri ile Hakan Altun aşk yaşıyor iddiasının ortaya çıkma nedeni...
Gonca Vuslateri ile Hakan Altun arasında bir aydır yaşanan gizli aşk gündeme bomba gibi düştü. Ünlü ikilinin paylaşımları gizli aşk mesajı olarak yorumlandı. Uçankuş'un iddiasına göre Hakan Altun sahnede şarkı söylerken elini kalbine götürüyor ve kalp işareti yapan bir poz verip bunu paylaşıyor. Hakan Altun o paylaşımın açıklamasına "Anladım ki eri olmuşum ben bu aşkın, vuslatı beklerken" yazıyor.
Kalp işaretleriyle süslü bu mesajdaki "Eri ve Gonca" sözcükleri Gonca Vuslateri'nin soyadı olarak yorumlanıyor. Gonca Vuslateri de Altun'u takip etmediği halde bu paylaşımı beğeniyor.
GONCA VUSLATERİ'DEN AŞK PAYLAŞIMI
Ardından Vuslateri kendi fotoğrafı üzerine muhtemelen Hakan Altun'un ellerinin olduğu ve kalp şekliyle açıldığı bir fotoğraf paylaşıyor ve altına şiir gibi şu sözleri yazıyor:
"Birini sevmek... Gördüğün ilk kalp resminin içine girip onu hayal etmek... Öpmek o hayali... Şükre rast getirmek küçücük kalbi… Kollayarak sev beni… Susarak, dökerek sev... Aklıma takılsın kazağın… Bana eksil… Bana ağla kendini… Böyle böyle yazılsın kaderimiz… Turam sensin…"
İddiaya göre Gonca Vuslateri, dizi setlerinden fırsat buldukça her hafta sonu Bodrum'a, Hakan Altun'un yanına gidiyor. Bu gidişleri de saklamıyor sosyal medyasından paylaşıyor. Vuslateri yolculuğunu "Keyifle giderim Bodrum'a… Aşkıma… İsmime…" diyor.
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri'nin en yakın arkadaşları ve ortak arkadaşları bu fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuyor. Hakan Altun'un en yakın arkadaşı Ayhan Yumru yaptığı bir paylaşımda Gonca Vuslateri ile olan fotoğrafını paylaşıp "Ailemize hoş geldin" notunu düşüyor. Çift bundan yaklaşık bir ay önce popçu Emel Müftüoğlu'nun doğum gününde de buluşmuş, kalabalık bir grubun olduğu gecede gözlerden uzak ve ayrı durmuşlardı.