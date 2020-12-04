Yemek sipariş etti koronavirüs geldi! Gerçekleri HES kodu ortaya çıkardı. Sosyetenin genç isimlerinden Simge Sütşurup, testi pozitif bir koronavirüs hastası olmasına kendisine sipariş getiren yemek kuryesini ve onu kapısına gönderen gönderen şirketi "İnsan sağlığını tehlikeye atıyorlar" diyerek savcılığa şikayet etti. Ünlü ismin yaşadıkları ise duyanları şoke etti ve koronavirüs tehlikesinin beklenmedik bir zamanda her an kapımızdan içeri girebileceğini ortaya koydu. İşte sosyetik güzel Simge Sütşurup'un başına gelenler...

Haberin her satırı skandal olan ayrıntılarına göre sosyete güzeli Simge Sütşurup, Yemek Sepeti isimli uygulamadan sipariş verdi. Ancak Sütşurup evinde gelecek olan yemeğini beklerken bina girişinden bir haber geldi. Paket getirenlere yapılan HES kodu sorgulaması sırasında yemeği getiren kuryenin koronavirüs testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.