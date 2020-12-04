Yemek sipariş etti koronavirüs geldi! Gerçekleri HES kodu ortaya çıkardı. Sosyetenin genç isimlerinden Simge Sütşurup, testi pozitif bir koronavirüs hastası olmasına kendisine sipariş getiren yemek kuryesini ve onu kapısına gönderen gönderen şirketi "İnsan sağlığını tehlikeye atıyorlar" diyerek savcılığa şikayet etti. Ünlü ismin yaşadıkları ise duyanları şoke etti ve koronavirüs tehlikesinin beklenmedik bir zamanda her an kapımızdan içeri girebileceğini ortaya koydu. İşte sosyetik güzel Simge Sütşurup'un başına gelenler...
Haberin her satırı skandal olan ayrıntılarına göre sosyete güzeli Simge Sütşurup, Yemek Sepeti isimli uygulamadan sipariş verdi. Ancak Sütşurup evinde gelecek olan yemeğini beklerken bina girişinden bir haber geldi. Paket getirenlere yapılan HES kodu sorgulaması sırasında yemeği getiren kuryenin koronavirüs testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.
SKANDALI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Sütşurup, skandalı öğrenince sosyal medyadan duruma tepki gösterip "Maalesef bu tedbirsizlikle koronavirüs son sürat yayılır!" dedi. Güvenlikten aldığı bilgi ile yaşadığı şoku atlattıktan sonra sosyal medyadan skandalı duyuran Sütşurup koronavirüslü kuryeye ilişkin tüm detayları paylaştı
Son dakika... "Bana teslim etmek üzere adresime gelen 'kendi bünyelerinde çalıştırdıkları' kuryelerin oturduğum binanın hes kodu zorunlu kontrolü sayesinde koronavirüs testinin pozitif olması üzerine geri gönderildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Maalesef bu tedbirsizliklerle Türkiye'de bu virüsün son sürat yayılması çok da şaşırtıcı değil. Bu bir suçtur ve gereken yapılacaktır. Ama umursayan birileri olacak mı göreceğiz. Siz de bu konuda lütfen kayıtsız kalmayın. Sağlıklı günler"
SORUŞTURMA AÇILDI
Sürşurup, olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Sütşurup, kuryenin Covid-19 virüsü taşımasına rağmen restoran görevlileri tarafından çalıştırılmaya devam edildiğini söyleyerek suç işlendiğini belirtti. Savcılık bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırılık suçundan soruşturma başlattı.
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYMAMANIN CEZASI VAR
Koronavirüs tedbirlerine uymamanın birçok farklı kalemde cezası var. İçişleri Bakanlığı'nın son dakika genelgesinde yayınlanan maddelere göre tedbir ihlalleri Türk Ceza Kanununun 206' ncı maddesi kapsamında üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılıyor.
HİÇ TANIMADIĞI İNSANLARA BİLE DÜŞMANLIK
"Bütün dünyanın ölümcül bir salgınla aylardır uğraşıyor olmasına rağmen hala bireysel sorumsuzluklarımızla başka hayatları tehlikeye sokuyoruz. Ne gizli ev eğlencelerimiz bitiyor, ne de sokağı çıkma yasaklarında otellerde partilememiz... Peki bu çaba neden? Niye bu kadar vurdumduymazız? Kendi hayatımızı düşünmediğimiz zaten aşikar da; eşimiz, komşumuz, dostlarımız yahut hiç tanımadıklarımız için niçin böyle bir düşmanlık yapıyoruz? Aylardır yapılan onca tedbir, kısıtlama, onca uyarı, onca vaka ve ölüm varken nedir bu!
SUÇLUSU KİM?
Sosyetik Melis Sütşurup'un kardeşi Simge Sütşurup'un geçtiğimiz günlerde yaşadığı olayı duyduğumda inanmakta zorluk çektim. Sütşurup, oturduğu rezidanstaki evine Yemek Sepeti'nden sipariş veriyor. Yemeği getiren vale hakkındaki gerçek, rezidansın güvenliğinin HES kodu uygulaması sayesinde ortaya çıkıyor. Gelen kuryenin Valenin koronavirüs testinin sonucu pozitif... Şoke olan Simge Sütşurup, durumu sosyal medyada duyuruyor.
Şimdi gel de çık işin içinden!
Firma mı, çalışan mı veya bizim göremediğimiz başka özneler mi bu olayın suçlusu? İnsan hayatı üzerinden hiç kumar oynanır mı? Orada yaşayan insanların; yaşlısından gencine, çoluğundan çocuğuna hiçbirinin hayatının önemi yok mu? O pozitif kurye ile bir temastan ötürü bir insanımız hayatını kaybetse, gece yastığa başınızı nasıl huzurla koyacaksınız? Ne oluyor size, bu ne sorumsuzluk ve vicdansızlık!
Son söz: Keşke sadece yemeği 30 dakikada geç getirdin diye suçlu olsaydın, virüs getirdiğin için değil!