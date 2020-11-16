Haberler Galeri Magazin SON DAKİKA: Yeniköy'deki ev partisine polis baskını! Ünlü isimlerin de yer aldığı korona partisinde Öykü Çelik, Rüzgar Çetin...

SON DAKİKA: Yeniköy'deki ev partisine polis baskını! Ünlü isimlerin de yer aldığı korona partisinde Öykü Çelik, Rüzgar Çetin...

Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gece hayatına birtakım kısıtlamalar getirildi. Ancak yasaklar, eğlence tutkunlarını durduramadı. İstanbul'da ünlü isimler, koronavirüs salgınına aldırış etmeden eğlence partilerine devam ediyor. İşadamı Caner Karaloğlu'nun düzenlediği partide sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınmadı. Sosyetenin ev partisine Öykü Çelik, Rüzgar Çetin, Özlem Yarar ve birçok yabancı uyruklu kişi katıldı.Polis, particilere bir kez daha ceza yazdı.

16.11.2020 17:07 - Son Güncelleme: 16.11.2020 17:07
SON DAKİKA: Yeniköy'deki ev partisine polis baskını! Ünlü isimlerin de yer aldığı korona partisinde Öykü Çelik, Rüzgar Çetin...

İstanbul'da ünlü isimler, koronavirüs salgınına aldırış etmeden eğlence partilerine devam ediyor.

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SON DAKİKA: Yeniköy'deki ev partisine polis baskını! Ünlü isimlerin de yer aldığı korona partisinde Öykü Çelik, Rüzgar Çetin...

İşadamı Caner Karaloğlu geçen hafta babasının Yeniköy'deki villasında bir parti gerçekleştirmişti. Ünlü işadamı önceki gece de yine aynı villada 150 kişilik özel bir etkinlik düzenledi.

SON DAKİKA: Yeniköy'deki ev partisine polis baskını! Ünlü isimlerin de yer aldığı korona partisinde Öykü Çelik, Rüzgar Çetin...
SON DAKİKA: Yeniköy'deki ev partisine polis baskını! Ünlü isimlerin de yer aldığı korona partisinde Öykü Çelik, Rüzgar Çetin...
SON DAKİKA: Yeniköy'deki ev partisine polis baskını! Ünlü isimlerin de yer aldığı korona partisinde Öykü Çelik, Rüzgar Çetin...
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