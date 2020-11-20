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Öykü Çelik'ten korona partilerinin ardından skandal paylaşım! Korkudan test yaptırdı sonra da...

Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gece hayatına birtakım kısıtlamalar getirildi. Ancak yasaklar, eğlence tutkunlarını durduramadı. İstanbul'da ünlü isimler, koronavirüs salgınına aldırış etmeden eğlence partilerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde işadamı Caner Karaloğlu'nun düzenlediği Yeniköy'deki partide sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınmadı. Sosyetenin ev partisine katılan ünlü isimler arasında yer alan oyuncu Öykü Çelik ise skandal bir paylaşıma imza attı. Parti parti gezen oyuncu haddini aştı, bakın neler yazdı...

20.11.2020 17:55 - Son Güncelleme: 20.11.2020 17:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





