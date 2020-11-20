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Öykü Çelik'ten korona partilerinin ardından skandal paylaşım! Korkudan test yaptırdı sonra da...

Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gece hayatına birtakım kısıtlamalar getirildi. Ancak yasaklar, eğlence tutkunlarını durduramadı. İstanbul'da ünlü isimler, koronavirüs salgınına aldırış etmeden eğlence partilerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde işadamı Caner Karaloğlu'nun düzenlediği Yeniköy'deki partide sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınmadı. Sosyetenin ev partisine katılan ünlü isimler arasında yer alan oyuncu Öykü Çelik ise skandal bir paylaşıma imza attı. Parti parti gezen oyuncu haddini aştı, bakın neler yazdı...

20.11.2020 17:55 - Son Güncelleme: 20.11.2020 17:59
Öykü Çelik'ten korona partilerinin ardından skandal paylaşım! Korkudan test yaptırdı sonra da...

İstanbul'da ünlü isimler, koronavirüs salgınına aldırış etmeden eğlence partilerine devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda aralarında oyuncu Öykü Çelik'in de bulunduğu Yeniköy'deki korona partisinin ardından ünlü isim korktu ve test yaptırdı.

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Öykü Çelik'ten korona partilerinin ardından skandal paylaşım! Korkudan test yaptırdı sonra da...

Tüm uyarıları yok sayıp yasak olmasına rağmen üst üste iki partiye katılan oyuncu Öykü Çelik Covid- 19 test sonucu negatif çıkınca yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Öykü Çelik'ten korona partilerinin ardından skandal paylaşım! Korkudan test yaptırdı sonra da...

Skandal bir paylaşıma imza atan ve ardından silen Öykü Çelik, kurallara uymadığı için utanma duygusu yaşamak yerine haddini aştı.

Öykü Çelik'ten korona partilerinin ardından skandal paylaşım! Korkudan test yaptırdı sonra da...

"Ekmek parası için dışarıya çıkmak zorunda olanlarla kendini nasıl kıyaslarsın!" eleştirileri üzerine yazdıklarını silen Öykü Çelik'in tepki çeken paylaşımı…

Öykü Çelik'ten korona partilerinin ardından skandal paylaşım! Korkudan test yaptırdı sonra da...

İşadamı Caner Karaloğlu geçen hafta babasının Yeniköy'deki villasında bir parti gerçekleştirmişti.

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