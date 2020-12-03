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    • 03.12.2020 23:09
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    1993-2017 yılları arasında en çok onlar izlendi şimdi esameleri okunmuyor! İşte geçmişe damga vuran 8

    1993-2017 yılları arasında en çok onlar izlendi şimdi esameleri okunmuyor. Bir döneme damgasını vuran larını mutlaka pek çoğumuz izlemişizdir. Özellikle internetin bugünkü kadar aktif kullanmadığı yıllarda televizyon programları izleyiciler tarafından ekran başında heyecanla takip ediliyordu. Yazımızda birçoğunuzu geçmiş günlere götürecek 1993-2017 yılları arasında en çok izlenen programları ve detaylarını sizler için derledik. İşte geçmişe damga vuran 8 program

    takvim.com.tr
    1993-2017 arasında en çok izlenen televizyon programları...

    1993-2017 yılları arasında en çok onlar izlendi şimdi esameleri okunmuyor. Bugüne kadar televizyon ekranlarında binlerce değişik formatta program yayınlandı. Pek çoğu hafızamızda yer edinirken bazıları da kısa sürede ekranlardaki macerasını reyting nedeniyle bitirmek zorunda kaldı. Bu televizyon programları yayınlandığı dönemlerde şüphesiz ki insanların hayatında yer edinen simaların ortaya çıkmasına neden olmuştu. Sizi geçmişe götürecek bu televizyon programlarını yazımızda sizler için derlemek istedik. İşte 1993-2017 yılları arasında en çok onlar izlenen ve yayınlandığı döneme damgasını vuran programlar

    1993-2017 YILLARI ARASINDA EN ÇOK ONLAR İZLENEN TELEVİZYON PROGRAMLARI

    İşte geçmişe damga vuran 8 televizyon programı;

    ŞAHANE PAZAR

    1993 yılında yayınlanmaya başlanan bu programı Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler sunuyordu.

    AİLELER YARIŞIYOR

    Aileler Yarışıyor, Türkiye'de ilk olarak Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla 1998 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan yarışma programıdır. 1999'a kadar burada devam etti. Yarışmaya katılan aileler 100 kişiye sorulan soruların en fazla alınan cevaplarını tahmin etmeye çalışırlar.

    TELEVOLE

    Televole, 1994-2005 yılları arası Melih Gümüşbıçak tarafından sunulan, önceleri futbol-magazin sonraları magazin programı.

    BİRİ BİZİ GÖZETLİYOR (BBG)

    1 Eylül 2007 tarihinde Show TV'de yayınlanmaya başlayan ve Biri Bizi Gözetliyor serisinin 6. dönemi olan yarışma programı. Yarışmada amaç evde elenmeden en sona kalıp büyük ödül 250.000 Yeni Türk Lirası'nı almaktır.

    POPSTAR TÜRKİYE

    2003-04 yılları arasında en dikkat çeken programlardan olmuştur. Sunuculuğunu Haldun Dormen ve Gamze Özçelik'in yapmış olduğu Kanal D de yayınlanan yarışma programı. Jüriyi Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki yapmıştır.

    GELİNİM OLUR MUSUN?

    2004 yılında yayınlanan Gelinim Olur musun programı Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmıştır.

    TÜRKİYE'NİN YILDIZLARI

    2004 yılında Show TV'de yayınlanmıştır. Yayınlandığı dönemde Türk sinemasına ve dizi sektörüne birçok yeni oyuncu kazandırdı. Özellikle Beren Saat ve Engin Akyürek büyük başarılar elde etti.

    ÇARKIFELEK

    Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programı bugüne kadar pek çok kanalda yayınlanmıştır. Son olarak Mehmet Ali Erbil sunumunda 2017 yılında izleyici karşısına çıkmıştır.
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    Haberler Magazin 1993-2017 yılları arasında en çok onlar izlendi şimdi esameleri okunmuyor! İşte geçmişe damga vuran 8 program