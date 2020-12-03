1993-2017 yılları arasında en çok onlar izlendi şimdi esameleri okunmuyor. Bugüne kadar televizyon ekranlarında binlerce değişik formatta program yayınlandı. Pek çoğu hafızamızda yer edinirken bazıları da kısa sürede ekranlardaki macerasını reyting nedeniyle bitirmek zorunda kaldı. Bu televizyon programları yayınlandığı dönemlerde şüphesiz ki insanların hayatında yer edinen simaların ortaya çıkmasına neden olmuştu. Sizi geçmişe götürecek bu televizyon programlarını yazımızda sizler için derlemek istedik. İşte 1993-2017 yılları arasında en çok onlar izlenen ve yayınlandığı döneme damgasını vuran programlar

1993-2017 YILLARI ARASINDA EN ÇOK ONLAR İZLENEN TELEVİZYON PROGRAMLARI

İşte geçmişe damga vuran 8 televizyon programı;