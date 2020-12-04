Masterchef'te dün akşam en önemli oyunlardan biri vardı ve yine dokunulmazlık için kıyasıya mücadele edildi. Az kişi kalan yarışmacılar daha zorlu tabaklarla karşı karşıya geliyor ve elenmemek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Yine rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmada Masterchef eleme adayı kim oldu? 3 Aralık Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? Şeflerin en beğendiği tabak kimin oldu? İşte izlemeyi kaçıranlar için merak edilen tüm bilgiler…