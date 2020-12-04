Masterchef'te dün akşam en önemli oyunlardan biri vardı ve yine dokunulmazlık için kıyasıya mücadele edildi. Az kişi kalan yarışmacılar daha zorlu tabaklarla karşı karşıya geliyor ve elenmemek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Yine rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmada Masterchef eleme adayı kim oldu? 3 Aralık Perşembe Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? Şeflerin en beğendiği tabak kimin oldu? İşte izlemeyi kaçıranlar için merak edilen tüm bilgiler…
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIMIN OLDU?
3 Aralık 2020 Perşembe günü ekranlara gelen MasterChef son bölüm, Mehmet, Danilo, Somer Şef jüriliğinde takım dokunulmazlığı oyunu oynandı. Bu bağlamda jüri şefler tarafından belirlenen ürünleri mavi ve kırmızı takım arasında en fazla başarılı yapan MAVİ takım haftanın ilk takım dokunulmazlığını kazanan takım olarak Mehmet, Danilo, Somer Şef tarafından açıklandı.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Bu safhanın sonrasından takım dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takım üyeleri bireysel dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Serhat, Eray ve Ebru arasında oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda Somer Şefin hazırladığı ürüne en yakın ürün çıkaran ERAY haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını kazanan isim oldu.
3 ARALIK MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Bireysel dokunulmazlığı Eray'ın kazanması sonrasında kırmızı takımın 3 üyesi haftanın ilk eleme adayını belirlemek adına eleme adayı oylaması yaptı. 3 kişilik kırmızı takımda 2 kişiye oy kullanılabileceğinden, serhat ve ebru birbirlerine eleme oyu kullandığı için 1'er oyla beraberlik ortaya çıktı. Bu durumda bireysel dokunulmazlık sahibi ve aynı zamanda kırmızı takım kaptanı olan Eray, eleme adayını kendisi seçmek durumunda kaldı ve eleme adayı oyunu EBRU'dan yana kullanarak haftanın ilk eleme adayı olarak Ebru'yu potaya gönderdi.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Özgül
Barbaros
Emir
Sefa
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Eray
Serhat
Ebru