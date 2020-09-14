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Pınar Altuğ'un tekne paylaşımına kayınvalidesinden yorum! Bacak kasıyla dikkat çeken sarı tulumlu Pınar Altuğ...

Yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliği ile adından sıkça söz ettiren Pınar Altuğ'u Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile zihnimizde adeta birleştirdik. Instagram paylaşımları ile dikkat çeken Pınar Altuğ, tekneden bu kez sarı tulumuyla poz verdi. Kayınvalidesi ile arasının çok iyi olduğu bilinen ve sosyal medyada birbirlerine yaptıkları yorumlarla dikkat çeken ikiliden kayınvalide Nurdan Hanım, 46 yaşındaki Pınar Altuğ'a yine övgü yağdırdı. İşte oğlu Yağmur Atacan'ın eşi olan Pınar Altuğ'a hitap şekli ile sosyal medyada 'örnek kayınvalide' gösterilen Nurdan Hanım...

14.09.2020 09:12 - Son Güncelleme: 14.09.2020 09:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





