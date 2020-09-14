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Pınar Altuğ'un tekne paylaşımına kayınvalidesinden yorum! Bacak kasıyla dikkat çeken sarı tulumlu Pınar Altuğ...

Yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliği ile adından sıkça söz ettiren Pınar Altuğ'u Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile zihnimizde adeta birleştirdik. Instagram paylaşımları ile dikkat çeken Pınar Altuğ, tekneden bu kez sarı tulumuyla poz verdi. Kayınvalidesi ile arasının çok iyi olduğu bilinen ve sosyal medyada birbirlerine yaptıkları yorumlarla dikkat çeken ikiliden kayınvalide Nurdan Hanım, 46 yaşındaki Pınar Altuğ'a yine övgü yağdırdı. İşte oğlu Yağmur Atacan'ın eşi olan Pınar Altuğ'a hitap şekli ile sosyal medyada 'örnek kayınvalide' gösterilen Nurdan Hanım...

14.09.2020 09:12 - Son Güncelleme: 14.09.2020 09:12
Pınar Altuğ'un tekne paylaşımına kayınvalidesinden yorum! Bacak kasıyla dikkat çeken sarı tulumlu Pınar Altuğ...

Pınar Altuğ tekneden paylaştı, kayınvalidesi yorum yapmadan geçmedi. Instagram'da kayınvalidesi ile arasındaki diyalog ile sık sık gündeme gelen 46 yaşındaki Pınar Altuğ bu kez sarı tulumuyla poz verdi. Sık sık spor yapan oyuncunun bacak kası dikkatlerden kaçmadı.

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Pınar Altuğ'un tekne paylaşımına kayınvalidesinden yorum! Bacak kasıyla dikkat çeken sarı tulumlu Pınar Altuğ...

Daha önce doğum gününde Altuğ'a hitap şekli ile dikat çeken kayınvalide Nurdan Hanım, bu kez de Pınar Altuğ'a, 'Ama çok güzelsin ki' şeklinde yorumda bulundu.

Pınar Altuğ'un tekne paylaşımına kayınvalidesinden yorum! Bacak kasıyla dikkat çeken sarı tulumlu Pınar Altuğ...

Çocuklar Duymasın dizisi ile hafızalarımıza kazındı Pınar Altuğ... Güzel oyuncu 2 Eylül'de 46. yaş gününü kutladı. Instagram hesabından kendisine gelen kutlama mesajlarını paylaşan Pınar Altuğ'a, kayınvalidesi Nurdan Hanım'dan gelen mesaj dikkat çekti.

Pınar Altuğ'un tekne paylaşımına kayınvalidesinden yorum! Bacak kasıyla dikkat çeken sarı tulumlu Pınar Altuğ...

Yağmur Atacan'ın annesi, Pınar Altuğ için, 'İyi ki doğdun meleğim' mesajını paylaştı. Kayınvalidesinin ünlü oyuncuya hitap şekli sosyal medyada çok beğenildi.

Pınar Altuğ'un tekne paylaşımına kayınvalidesinden yorum! Bacak kasıyla dikkat çeken sarı tulumlu Pınar Altuğ...

Bikinili fotoğrafları ile adından söz ettiren güzel oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde Instagram paylaşımı ile magazin gündeminde yerini aldı. Normalleşme süreci sonrasında ailesiyle birlikte tatile çıkan ve buradan da sosyal medya paylaşımlarına devam eden Pınar Altuğ, Perşembe günü gerçekleştirilen TBT paylaşımını pas geçmedi ve takipçilerini 2015 yılına götürdü.

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