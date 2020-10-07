Yağmur Atacan ile yaş farkına aldırış etmeyen Pınar Altuğ: Gelen edepsiz yorumlara tahammülüm yok!

Sosyal medyada kendisine yapılan eleştirilere sert yanıtlar veren Altuğ, "Eşimle olan yaş farkı yorumları hiç umurumda değil. Gelen kötü yorumları aştık artık. Evlenirken kimseden izin istemedik ki biz. En başta ailelerimiz olumlu yaklaştı zaten, gerisi umurumda değil. Biz birbirimizi sevdik evlendik. Ama gelen edepsiz yorumlara tahammülüm yok" dedi.