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Yağmur Atacan ile yaş farkına aldırış etmeyen Pınar Altuğ: Gelen edepsiz yorumlara tahammülüm yok!

Eşi Yağmur Atacan ile yaş farkından tutun, makyajsız haline kadar sosyal medyada eleştirilerin odağında olan oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün balon müzesini gezerken karşılaştığı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, sık sık takipçilerinin yorumlarına verdiği cevaplarla ilgili, "Evlenirken kimseden izin istemedik ki biz. En başta ailelerimiz olumlu yaklaştı zaten gerisi umurumda değil. Biz birbirimizi sevdik evlendik. Gelen edepsiz yorumlara tahammülüm yok!" şeklinde yanıt verdi.

07.10.2020 09:04 - Son Güncelleme: 07.10.2020 09:25
Yağmur Atacan ile yaş farkına aldırış etmeyen Pınar Altuğ: Gelen edepsiz yorumlara tahammülüm yok!

Çocuklar Duymasın dizisi ile girdi hayatımıza Pınar Altuğ... Meltem karakteri ile 7'den 70'e herkesin gönlünü kazanan 1 çocuk annesi Pınar Altuğ, Instagram'dan gelen yorumlara verdiği yanıtlarla gündemden düşmüyor. Altuğ, önceki gün Metropol İstanbul AVM'de objektife yansıdı. Animal Balloon World Müzesi'ni gezen ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

PINAR ALTUĞ'DAN KENDİSİNE GELEN YORUMA YANIT - TIKLA

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Yağmur Atacan ile yaş farkına aldırış etmeyen Pınar Altuğ: Gelen edepsiz yorumlara tahammülüm yok!

Sosyal medyada kendisine yapılan eleştirilere sert yanıtlar veren Altuğ, "Eşimle olan yaş farkı yorumları hiç umurumda değil. Gelen kötü yorumları aştık artık. Evlenirken kimseden izin istemedik ki biz. En başta ailelerimiz olumlu yaklaştı zaten, gerisi umurumda değil. Biz birbirimizi sevdik evlendik. Ama gelen edepsiz yorumlara tahammülüm yok" dedi.

Yağmur Atacan ile yaş farkına aldırış etmeyen Pınar Altuğ: Gelen edepsiz yorumlara tahammülüm yok!

'KENDİMİ HİÇBİR ZAMAN GİZLEMİYORUM'
Instagram'dan paylaştığı fotoşoplu fotoğraflarıyla da çok konuşulan Altuğ, "Fotoşoplu fotoğraflar tabi ki de paylaşabilirim. Kendimi hiçbir zaman gizlemiyorum. Benim çok iyi fotoğrafçı tanıdıklarım var istesem çok farklı şeylerde yaparım. Ama inanın uğraşmıyorum. Neysem oyum" dedi.

Yağmur Atacan ile yaş farkına aldırış etmeyen Pınar Altuğ: Gelen edepsiz yorumlara tahammülüm yok!

Altuğ, "Ekrana ne zaman döneceksiniz?" sorusuna ise, "Instagram'da yaptığım canlı yayınlarım var şuan yemekle alakalı. Şu anda tek ben değilim korumam gereken bir ailem var. O yüzden set ortamına girmek istemiyorum. Tabii ki de ilerleyen zamanlarda neler olur bilemeyiz" yanıtını verdi.

Yağmur Atacan ile yaş farkına aldırış etmeyen Pınar Altuğ: Gelen edepsiz yorumlara tahammülüm yok!

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