"BELKİ DE BENDEN SONRAKİ KADININ HAYATINI KURTARACAK!"

Önceki gün Hürriyet'e konuşan Sevcan Yaşar, Midyat'ı affetmediğini ve ilk duruşmanın 15 Ocak'ta görüleceğini söyledi. Yaşar, "Uzlaşmayı kabul edersem, her türlü talebimin yerine getirileceği söylendi bana avukatı tarafından. Ama ben geri adım atmıyorum. Kimse atmasın! Bu, belki de benden sonraki kadının hayatını kurtaracak" dedi.

Sermiyan Midyat hakkında 'kasten yaralama', 'zincirleme tehdit' ve 'zincirleme hakaret' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aynı iddianamede Sevcan Yaşar hakkında da 'kasten yaralama' suçundan 1 yıla kadar ceza istendi.