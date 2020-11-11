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    • 11.11.2020 13:19
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    tarafından darbedilen geri adım atmadı: "Belki benden sonraki kadının hayatı kurtulacak"

    Film çekimleri için gittiği Mersin'de tanışıp aşk yaşamaya başladığı kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisi 'ı darbeden hakkında 3 ayrı suçtan açılan dava sonucunda 8 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, Sevcan Yaşar hakkında ise "kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Yaşar, ünlü oyuncunun özür dileme çabalarına karşılık vermedi. Üç farklı suçlamayla Midyat'ı dava eden Yaşar, "Belki benden sonraki kadının hayatı kurtulacak" dedi.

    Belki benden sonraki kadının hayatı kurtulacak

    Eski sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darbeden Sermiyan Midyat hakkında önceki gün "kasten yaralama", "zincirleme tehdit" ve "zincirleme hakaret" suçlarından sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Mayıs ayında gerçekleşen olay sonrası basına açıklama yapan ve suçlamaları reddeden Midyat, "Böyle bir şey yoktur, dedikodudan beslenmeyelim. Bir kadına vurmak için hiçbir sebep yoktur, erkekliğe sığmaz. Böyle bir şey yapmış olsam insanların yüzüne nasıl bakarım? Ben kötü bir insan değilim" demişti.

    Fakat Midyat, basına bu açıklamaları yaparken bir yandan da avukatı aracılığıyla Sevcan Yaşar'a tam 41 sayfalık bir özür metni göndermiş.
    Bu girişimi sonuç vermeyince de arkadaşlarını araya sokup oyuncuya ulaşmaya çalışmış ve kendisini affetmesini istemiş.

    "BELKİ DE BENDEN SONRAKİ KADININ HAYATINI KURTARACAK!"

    Önceki gün Hürriyet'e konuşan Sevcan Yaşar, Midyat'ı affetmediğini ve ilk duruşmanın 15 Ocak'ta görüleceğini söyledi. Yaşar, "Uzlaşmayı kabul edersem, her türlü talebimin yerine getirileceği söylendi bana avukatı tarafından. Ama ben geri adım atmıyorum. Kimse atmasın! Bu, belki de benden sonraki kadının hayatını kurtaracak" dedi.

    Sermiyan Midyat hakkında 'kasten yaralama', 'zincirleme tehdit' ve 'zincirleme hakaret' suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aynı iddianamede Sevcan Yaşar hakkında da 'kasten yaralama' suçundan 1 yıla kadar ceza istendi.

    YERDE SÜRÜKLENEN SEVCAN YAŞAR BAĞIRARAK KOMŞULARDAN YARDIM İSTEDİ

    İddianamede, arkadaş olan Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar'ın masraflarını ortak karşıladıkları evde birlikte yaşadıkları, 16 Nisan 2020 tarihinde Midyat'ın Yaşar'a yönelik hakaret, tehdit eylemlerinde bulunduğu, yerde sürüklediği, birçok kere yumruk ve tekme attığı ve Sevcan Yaşar'ın bağırarak komşulardan yardım istediği belirtildi.

    'SENİNLE AYNI SEKTÖRDEYİZ, İŞ BULAMAYACAKSIN' TEHDİDİ

    Doktor raporuna göre Sevcan Yaşar'ın basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı kaydedilen iddianamede, müşteki şüpheli Sermiyan Midyat'ın müşteki şüpheli Sevcan Yaşar'ı, 'Sen benim düşmanımsın bundan sonra. Yapabileceğim bütün kötülükleri yapacağım. Seninle aynı sektördeyiz iş bulamayacaksın' ve 'Bak ben seni evden döve döve nasıl çıkarıyorum" diyerek tehdit ettiği de iddia edildi.

    KARAKOLDA DA ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

    Sevcan Yaşar'ın polisi araması üzerine polisin eve gittiği bilgisine yer verilen iddianamede, Midyat'ın karakolda da Yaşar'a yönelik, 'Senin cesedin çıkacak buradan' sözleri ile tehdit ettiği anlatıldı.
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    Haberler Magazin Sermiyan Midyat tarafından darbedilen Sevcan Yaşar geri adım atmadı: "Belki benden sonraki kadının hayatı kurtulacak"