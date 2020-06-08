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Sermiyan Midyat’tan şiddet gören Sevcan Yaşar eridi! Bir ayda sekiz kilo verdi

Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar bir süre önce tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Sevcan Yaşar geçtiğimiz haftalarda karakola başvurarak fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle Sermiyan Midyat'tan şikayetçi oldu. Daha önce de adı çeşitli darp olaylarına karışan Sermiyan Midyat'tan defalarca kez şiddet gördüğünü ifade eden 30 yaşındaki oyuncu, yaşadığı zor günlerin ardından Ayvalık'a gitti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken güzel oyuncu Sevcan Yaşar, bir ayda sekiz kilo verdiğini açıkladı.

08.06.2020 16:07 - Son Güncelleme: 08.06.2020 16:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





