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Sermiyan Midyat’tan şiddet gören Sevcan Yaşar eridi! Bir ayda sekiz kilo verdi

Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar bir süre önce tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Sevcan Yaşar geçtiğimiz haftalarda karakola başvurarak fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle Sermiyan Midyat'tan şikayetçi oldu. Daha önce de adı çeşitli darp olaylarına karışan Sermiyan Midyat'tan defalarca kez şiddet gördüğünü ifade eden 30 yaşındaki oyuncu, yaşadığı zor günlerin ardından Ayvalık'a gitti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken güzel oyuncu Sevcan Yaşar, bir ayda sekiz kilo verdiğini açıkladı.

08.06.2020 16:07 - Son Güncelleme: 08.06.2020 16:15
Sermiyan Midyat’tan şiddet gören Sevcan Yaşar eridi! Bir ayda sekiz kilo verdi

Bir süre önce Sermiyan Midyat ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Sevcan Yaşar, gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddet sonrası önce sevgilisinden ayrıldı ardından da karakola şikayette bulundu.

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Sermiyan Midyat’tan şiddet gören Sevcan Yaşar eridi! Bir ayda sekiz kilo verdi

Daha önce de adı çeşitli darp olaylarına karışan Midyat yaşananları reddederken Sevcan'ın avukatı açıklama yapmış ve yaşananları şöyle anlatmıştı:

Sermiyan Midyat’tan şiddet gören Sevcan Yaşar eridi! Bir ayda sekiz kilo verdi

"Sevcan, 4 Mayıs'ta birlikte yaşadıkları konutta ilişkisini noktalamak istedi.Fakat Sermiyan Midyat'ın fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldı. Sevcan, 155 Polis İmdat'ı' aradı."

Sermiyan Midyat’tan şiddet gören Sevcan Yaşar eridi! Bir ayda sekiz kilo verdi

"Ardından polisler gelip tutanak tuttu ve Sevcan onların eşliğinde hastaneye sevk edildi. Sevcan, emniyet müdürlüğünde de Midyat'ın tehditlerine maruz kaldı fakat tüm baskılara rağmen geri adım atmayıp ondan şikayetçi oldu."

Sermiyan Midyat’tan şiddet gören Sevcan Yaşar eridi! Bir ayda sekiz kilo verdi

Yaşadığı zor günlerin ardından Ayvalık'a giden Yaşar, bir ayda sekiz kilo verdiğini açıkladı.

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