Tüm bölümleri büyük bir ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi setinde korku dolu anlar yaşandı. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Maltepe'de bir otelde yapılacak olan çekimlerinin hazırlık çalışmaları sırasında, alkollü ve uyuşturucu madde etkisindeki bir grup maganda, 3 kadın set çalışanına sözlü ve fiziksel olarak saldırıda bulunmuştu.

Saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.