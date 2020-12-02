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    • 02.12.2020 08:52
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    • 02.12.2020 09:17
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    çalışanları dehşeti yaşadı! Kameralara yansıyan saldırı anının ardından 7 yeni gözaltı daha...

    çalışanları dehşeti yaşadı! 'de bir otelde yapılacak olan çekimlerinin hazırlık çalışmaları sırasında, alkollü ve etkisindeki bir grup maganda, EDHO'nun 3 kadın set çalışanına sözlü ve fiziksel olarak saldırıda bulundu. Son dakika haberine göre; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin set çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin soruşturmada, 2 şüphelinin önceki gün tutuklanmasının ardından 7 şüpheli kişinin de sorguları tamamlandı. Şüphelilerden 1’i le serbest kaldı, 6’sı tutuklama talebiyle Nöbetçi İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

    Sabah
    EDHO çalışanları dehşeti yaşadı! 7 yeni gözaltı daha...

    Tüm bölümleri büyük bir ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi setinde korku dolu anlar yaşandı. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Maltepe'de bir otelde yapılacak olan çekimlerinin hazırlık çalışmaları sırasında, alkollü ve uyuşturucu madde etkisindeki bir grup maganda, 3 kadın set çalışanına sözlü ve fiziksel olarak saldırıda bulunmuştu.

    Saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



    7 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

    Soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen şüphelilerden Arif Y. ve Şiyar A. 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren savcılık, saldırının gerçekleştiği otelin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

    Saldırıya karıştıkları tespit edilen 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulanan şüphelilerden 6'sı, 'Birden fazla kişi ile birlikte nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs' suçundan tutuklama talebiyle, 1'i ise adli kontrol tedbiriyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

    KÜFÜRLERLE TEHDİT ETTİLER
    Savcılığın sevk yazısına göre önceki gün tutuklanan Şiyar A. ve Arif Y., dizi çalışanlarına hitaben "Burada .... mu çekiyorsunuz" şeklinde bağırarak cinsel tacizde bulundu. Şüpheliler, olayın devamında ise dizi setinde bulunan oyuncularla fotoğraf çektirme bahanesi ile otelin 203 numaralı odasına girdi. Otelde bulunan oyuncularla fotoğraf çektirdikten sonra, set çalışanı kadınlar odanın kapısını kapattı. Saldırganlar bu esnada odanın kapısını tekmeleyerek açmaya çalıştı, set çalışanlarını küfürlerle tehdit etti.
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