ÇOK SAYIDA SABIKALARI VAR

Şüphelilerden A.Y.'nin 16'sı evden hırsızlık, görevi yaptırmamakta direnme, çok sayıda iş yerinden ve otodan hırsızlıktan, Şiyar A.'nın uyuşturucu madde kullanımı ve kasten yaralama, Batuhan K.'nın ise kasten yaralama, uyuşturucu kullanımı, reşit olmayan kıza cinsel ilişki ve çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu öğrenildi. 3 kişi emniyette alınan ifadelerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Öte yandan şüphelilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunları uyarınca da toplamda 9 bin 540 lira para cezası uygulandığı belirtildi.