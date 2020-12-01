



OTEL CAMINDAN YARDIM ÇIĞLIĞI

Kadın çalışanlardan B.Ç. ve B.A.'nın odanın kapısını kapatmasının ardından saldırganlar bu kez de odanın kapısını kırıp içeri girmeye çalıştı. Bunun üzerine G.S. cama çıkıp yardım çığlığı atmaya başladı. G.S.'nin çığlığını duyan set arkadaşları yukarı çıkarak şüphelileri uzaklaştırmaya çalıştı.



SALDIRGANLAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden 18 yaşındaki A.Y.'nin 16'sı evden hırsızlık ve 18 yaşından küçük bir kişiye cinsel istismarda bulunmak başta olmak üzere farklı suçlardan toplamda 36 sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. 20 yaşındaki diğer şüphelinin ise uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak başta olmak üzere çeşitli suçlardan ötürü 9 sabıka kaydının bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Üçüncü şüpheli B.K.'nın (18) ise kasten yaralama, tehdit, taciz ve uyuşturucu suçlarından dolayı 5 kaydının bulunduğu ifade edildi.