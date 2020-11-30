Ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, Alaçatı'da arkadaşlarıyla bir villada konaklarken cep telefonunu bulamamış, kaybolduğunu düşünerek savcılığa başvurmamıştı. Ancak bir süre sonra Büyüktopçu'ya sosyal medya üzerinden cinsel içerikli videosu ve bazı fotoğraflarının olduğu bir şantaj mesajı gelmişti.