Ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, Alaçatı'da arkadaşlarıyla bir villada konaklarken cep telefonunu bulamamış, kaybolduğunu düşünerek savcılığa başvurmamıştı. Ancak bir süre sonra Büyüktopçu'ya sosyal medya üzerinden cinsel içerikli videosu ve bazı fotoğraflarının olduğu bir şantaj mesajı gelmişti.
İddiaya göre bir şahıs, Büyüktopçu'dan söz konusu video ve fotoğrafları internete sızdıracağını söylemiş, 50 bin lira talep etmiş, ünlü sunucu da panikleyerek parayı göndermişti. Ancak ünlü sunucu, kendisine mesaj atan hesabın arkadaşı tarafından kullanıldığını öğrenince savcılığa başvurmuştu.
Kullanıcı Davut G., Büyüktopçu'nun kendisine borcu olduğu için para gönderdiğini, şantajda bulunmadığını iddia etti. Davut G'nin telefonunda inceleme yapıldığında ise ünlü sunucuya yapılan şantaj mesajları ele geçirildi. Savcılık Davut G. hakkında dava açtı.
Bu arada yargılama sırasında Büyüktopçu, mahkemeye dilekçe sunarak şikayetten vazgeçtiğini beyan etti. Büyüktopçu'nun avukatı tarafından verilen dilekçede; müvekkilinin dava dosyasındaki şikayetinden vazgeçtiği, davaya katılma talebi olmadığı anlatıldı.
'ŞANTAJ OLAYIYLA İLGİM YOK'
Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan Davut G., ifadesinde şunları söyledi: "Onur'un Cemal adındaki arkadaşı bana Onur'un telefonunun kaybolduğunu söyledi. İlgimin olmadığını, polise kayıp ilanı vermeleri gerektiğini söyledim.
Daha sonra İstanbul'a gittiğimde Onur'a parça parça 25 bin lira vermiştim. Aradan 6 ay geçince Seversin isimli hesaptan bana mesaj geldi. Mesajda Onur'a ait bazı özel videoların olduğunu gördüm ve mesajı Onur'a ilettim.
Onur da videoları Nur isimli kişiden almam için bana 60 bin lira teklif etti. Bu olaydan sonra Onur'un beni şikayet ettiğini öğrendim. Şantaj olayıyla ilgim yoktur."