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Hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'a ne oldu? Hayranlarını üzen Bülent Ersoy kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı. Diva'dan gelen haber sevenlerin üzdü. Hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'a ne olduğu merak konusu olurken, usta isimden paylaşım geldi. İzmir'de olduğu öğrenilen Bülent Ersoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Peki hastaneye aldırılan Bülent Ersoy'a ne oldu?

17.09.2020 10:36 - Son Güncelleme: 17.09.2020 10:54
Hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'a ne oldu? Hayranlarını üzen Bülent Ersoy kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

İzmir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Bülent Ersoy, sağlık durumu hakkında "Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim.Şükürler olsun, sağlığım,sıhhatim yerinde. Bugünkü kısa süreli tedavi ve müdaheleden sonra birkaç gün içerisinde normal hayatıma döneceğim. Endişe edilecek bir durumum yok." ifadelerini paylaştı.

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Hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'a ne oldu? Hayranlarını üzen Bülent Ersoy kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

Açıklamanın ardından pek çok ünlü, Bülent Ersoy'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Geçtiğimiz günlerde jüri üyeliği yaptığı programdan sağlık nedeniyle ayrılan Bülent Ersoy, yine sağlık sorunları ile gündeme gelmişti. Bülent Ersoy, o iddialar için sağlık raporunu da paylaşarak şu açıklamada bulunmuştu;

Hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'a ne oldu? Hayranlarını üzen Bülent Ersoy kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

"Bugün bazı basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın hadiseleri çarpıtarak; aslıyla müsemma olmayan bir sunumla siz muhterem takipçilerimi yanlış bilgilerle mücehhez bilgilendirmeye çalışmaları üzerine ; gördüğüm lüzûm üzerine sağlıklı,sarih ,net ve belgelerle tescilli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Buyrun belgesi. Bu arada sağlığım hakkında da yapılan spekülasyonlara yine bu belge ile cevap veriyorum.Bu asılsız haberleri yapıp tüm efkârı umumiyeyi yanıltma pozisyonu sergileyen bu basın müntesibi arkadaşlarımız umarım bir nebze aile terbiyeleri varsa utanırlar."

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Hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'a ne oldu? Hayranlarını üzen Bülent Ersoy kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

BADE İŞÇİL

8 Ağustos 1983

Hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy'a ne oldu? Hayranlarını üzen Bülent Ersoy kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

ALEYNA TİLKİ

28 Mart 2000

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