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    • Magazin
    • 29.11.2020 13:11
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    • 29.11.2020 13:11
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    2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? nedir, oyuncuları neler?

    Merak edilen 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılıyor. Star TV’de yeni başlayan konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizi hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. İlk bölümü yayınlanan ve oldukça ilgi gören dizinin yeni bölüm fragmanı da arama motorları üzerinde çok fazla araştırılanlar arasında yer aldı. Peki nedir, oyuncuları neler? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları…

    takvim.com.tr
    Sol Yanım 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Sol Yanım 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım konusu nedir, oyuncuları neler? Sorularının yanıtları merak edilenler arasında yer alıyor. Star TV'de yeni başlayan ve ilk bölümüyle Perşembe akşamı ekrana gelen dizisinin yeni fragmanı da yayınlandı. Peki oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor, dizi konusu neyi anlatıyor. Sol Yanım 2. Bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz

    SOL YANIM 2. BÖLÜM FRAGMANI

    Annesinin bakımıyla ilgilenmenin yanı sıra, lüks bir otelde çalışan ve özel bir üniversitede burslu okuyan Serra; genç yaşına rağmen büyük sorumluluklar üstlenmek zorunda kalmıştır. Aynı üniversitede okuyan varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim ise derslerine olan ilgisizliği ve eğlence düşkünlüğü ile ailesinden ve özellikle babası İhsan Kutlusay'dan tepki görmektedir.
    İşten çıkıp derse yetişmeye çalışan Serra, otelde yaşadığı bir olay sonucunda okula limuzinle giderek tüm bakışların üzerinde toplanmasına neden olur. Serra'nın ünü okulda hızla yayılırken, Selim'le tesadüfi tanışmaları ikisinin de yaşamlarını tümüyle değiştirecektir.

    SOL YANIM KONUSU NEDİR?

    Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği "Sol Yanım"ın yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu Melis Civelek kaleme alıyor.
    'Sol Yanım'; genç aşıklar Serra ve Selim'in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikayeyi ekrana taşıyacak. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken 'Sol Yanım', tesadüfler ile büyüyen bir aşkın ve geçmişten geleceğe taşınan başka sevdaların hikayesini anlatacak.

    SOL YANIM OYUNCULARI KİMLER?

    Star'ın yeni dizisi 'Sol Yanım', perşembe günleri izleyici ile buluşacak. Başrollerinde; Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Taner Rumeli gibi önemli isimler yer alıyor.
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