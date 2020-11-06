Bülent Ersoy Bodrum'da 40 milyonluk 2 villasının tapusunu aldı! 68 yaşındaki Bülent Ersoy'un mal varlığı...
Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Bülent Ersoy, Bodrum'da 40 milyon lira değerinde 2 süper villa satın aldı. Tapu işlemleri için Bodrum'a giden Ersoy, Bodrum Kalesi manzaralı villaların tapu ve devir işlemleri için iki günlüğüne Bodrum'da olduğunu, tekrar İstanbul'a döneceğini ifade etti. Arkadaşları ile bir restoranda yemek yiyen Ersoy, çıkışta yaptığı açıklamada normalde koronavirüs salgını nedeniyle pek dışarı çıkmadığını belirtti. Tek seferde 40 milyonluk 2 villa satın alan 68 yaşındaki Bülent Ersoy'un mal varlığı merak konusu oldu.
06.11.2020 17:47
- Son Güncelleme: 06.11.2020 17:47
Diva, 40 milyon liraya Bodrum Kalesi manzaralı 2 villa satın aldı. Tapu işlemleri için 2 günlük Bodrum'da bulunan Bülent Ersoy, arkadaşları ile bir restoranda yemek yedi. Çıkışta yaptığı açıklamada normalde koronavirüs salgını nedeniyle pek dışarı çıkmadığını belirten sanatçı, Koronavirüs ile ilgili herkes bir açıklama yapıyor. Benim bir şey söylemem abesle iştigal olur. Virüs ile ilgili bilirkişiler açıklama yapıyor ben de layıkıyla uygulama çalışıyorum. Bodrum'dan iki villa aldım. İki günlüğüne onun için geldim. Yarın tapu işlemleri bitiyor. İşlerim bitince hemen İstanbul'a döneceğim." dedi.
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