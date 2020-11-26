SEVDA KONAĞA YERLEŞTİKÇE SANİYE'NİN HAYATI ZORLAŞIYOR



Demir de Züleyha da gitmesini istemeyince iyice konağa yerleşen Sevda, evin hanımlığına da alışmaya başlayacaktır. Bu durum, Saniye için tahammül edilemez bir hale gelecektir. Gaffur hem Behice'nin tehditlerinden hem de Saniye'nin tavırlarından kovulacakları korkusu yaşarken yine yanlış adımlar atacaktır. Gaffur'un korkularına daha da çok sinirlenen Saniye ise, Hanım'ın yerine birini kabul etmektense kovulmayı göze alacaktır.



YILMAZ'I ÇILDIRTAN ELİNE SİLAH ALDIRTAN NE?



Müjgan'ın hamilelik haberi Züleyha'yı üzerken, Yılmaz için ise çıldırtıcı bir hal alır. Evde büyük bir kavga çıkar. Olaylar o kadar çığırından çıkacaktır ki, Yılmaz silaha sarılmak durumunda kalacaktır. Fekeli'nin gönlü hala Hünkar'a yanıyor olsa da evdeki yangına müdahale etmek de ona düşecektir.