'ÇOK HEYECANLIYIM'

Öte yandan doğum öncesi objektiflerin karşısına geçen Ateş, "9. Ayı doldurduk. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Yarın doğum var. Çok heyecanlıyım ve beni neler bekliyor merak ediyorum. Sağlıkla gelsin. Sizler neler hissetiniz doğumda? Destekleriniz ve güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim" diyerek heyecanını paylaşmıştı.