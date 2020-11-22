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Sinem Kobal'ın muhteşem formülü! Ünlüler doğum kilolarından kurtulmak için bakın neler yapıyor...

Lalin bebeği kucağına alan çiçeği burnunda anne Sinem Kobal'ın muhteşem formülü anneleri harekete geçirdi. Sosyal medya Sinem Kobal'ın doğum sonrası kilolarından nasıl kurtulduğunu konuşuyor. Bilinçli anne Sinem Kobal, doğum öncesinden hem kendi hem de minik Lalin için hazırlığa başladı. Doğal ürünler tüketen Sinem Kobal, doğumdan sonra fit halini nasıl geri kazandı? İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal ve ünlülerin doğum kilolarından kurtulma formülü...

22.11.2020 17:14 - Son Güncelleme: 22.11.2020 17:14
Sinem Kobal'ın muhteşem formülü! Ünlüler doğum kilolarından kurtulmak için bakın neler yapıyor...

Sinem Kobal'ın muhteşem formülü... 21 Ekim günü kızı Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal'ın doğum sonrası fit hali sosyal medyada. Peki Sinem Kobal ve ünlüler doğum kilolarından nasıl kurtuluyor?

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Sinem Kobal'ın muhteşem formülü! Ünlüler doğum kilolarından kurtulmak için bakın neler yapıyor...

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'ın hayatı değişti... Kenan İmirzalıoğlu, kızı dünyaya geldikten sonra değişen hayatını geçtiğimiz günlerde, 'Çok güzel hisler var, bunları anlatmak zor. Kendinizi yenilenmiş, tamamlanmış, biraz daha saflaşmış, biraz daha bütün insan evlatlarına yakınlaşmış gibi hissediyorsunuz.' sözleriyle ifade etti.

Sinem Kobal'ın muhteşem formülü! Ünlüler doğum kilolarından kurtulmak için bakın neler yapıyor...

Hamileliği boyunca bilinçli bir anne olan Sinem Kobal, doğum sonrası da işi şansa bırakmayanlardan. Dğum sonrası fit haliyle dikkat çeken Sinem Kobal'ın sırrı ortaya çıktı.

Sinem Kobal'ın muhteşem formülü! Ünlüler doğum kilolarından kurtulmak için bakın neler yapıyor...

Normal doğum yapıp bebeğini emzirdiği için iki haftada eski formuna kavuşan oyuncu, emzirme danışmanına başvurdu. Kobal, ebe Tülin Bulur'dan emzirme ve bebek bakımıyla ilgili ders alıyor.

Sinem Kobal'ın muhteşem formülü! Ünlüler doğum kilolarından kurtulmak için bakın neler yapıyor...

Ekim'in 22'sinde kızını kucağına alan Sinem Kobal, doğumdan iki hafta sonra verdiği pozla olay olmuştu. Çok kısa sürede eski formuna kavuşan 33 yaşındaki güzel oyuncunun hızlı kilo vermesinde Lalin'i normal doğumla kucağına alıp bebeğini emzirmesi etkili oldu...

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