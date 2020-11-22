Sinem Kobal'ın muhteşem formülü! Ünlüler doğum kilolarından kurtulmak için bakın neler yapıyor...
Lalin bebeği kucağına alan çiçeği burnunda anne Sinem Kobal'ın muhteşem formülü anneleri harekete geçirdi. Sosyal medya Sinem Kobal'ın doğum sonrası kilolarından nasıl kurtulduğunu konuşuyor. Bilinçli anne Sinem Kobal, doğum öncesinden hem kendi hem de minik Lalin için hazırlığa başladı. Doğal ürünler tüketen Sinem Kobal, doğumdan sonra fit halini nasıl geri kazandı? İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal ve ünlülerin doğum kilolarından kurtulma formülü...
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'ın hayatı değişti... Kenan İmirzalıoğlu, kızı dünyaya geldikten sonra değişen hayatını geçtiğimiz günlerde, 'Çok güzel hisler var, bunları anlatmak zor. Kendinizi yenilenmiş, tamamlanmış, biraz daha saflaşmış, biraz daha bütün insan evlatlarına yakınlaşmış gibi hissediyorsunuz.' sözleriyle ifade etti.